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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T12:08
2025-05-26T12:28
сумская область
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области.23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250526/armiya-rossii-udarila-raketami-po-voennomu-aerodromu-na-zapadnoy-ukraine-1146717532.html
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сумская область, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, министерство обороны рф
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области

Российские военные освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды

12:08 26.05.2025 (обновлено: 12:28 26.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", – сообщили в оборонном ведомстве России.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.
В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области.
23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.
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