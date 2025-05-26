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Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T12:08
2025-05-26T12:08
2025-05-26T12:28
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области.23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сумская область, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, министерство обороны рф
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
Российские военные освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды
12:08 26.05.2025 (обновлено: 12:28 26.05.2025)