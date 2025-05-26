https://crimea.ria.ru/20250526/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennye-punkta-v-sumskoy-oblasti-1146717357.html

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области

Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T12:08

2025-05-26T12:08

2025-05-26T12:28

сумская область

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР.В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области.23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250526/armiya-rossii-udarila-raketami-po-voennomu-aerodromu-na-zapadnoy-ukraine-1146717532.html

сумская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, министерство обороны рф