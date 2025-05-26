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Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву
Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву
Около 17 часов российские силы ПВО уничтожили четыре вражеских дрона, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T17:18
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россия
москва
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
сергей собянин
новости сво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Около 17 часов российские силы ПВО уничтожили четыре вражеских дрона, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Спустя 15 минут мэр российской столицы сообщил об уничтожении еще одного дрона ВСУ. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский.Попытки атаковать Москву продолжаются уже несколько дней. Накануне российские силы и средств ПВО также сбили пять летевших на Москву беспилотников. В ночь на понедельник - еще три. И один в понедельник около полудня. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО96 беспилотников перехвачены и уничтожены за ночь над 12 регионами страныЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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россия, москва, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, сергей собянин, новости сво, безопасность, пво
Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву

Над Москвой силы ПВО сбили пять украинских беспилотников - Собянин

17:18 26.05.2025 (обновлено: 17:19 26.05.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Около 17 часов российские силы ПВО уничтожили четыре вражеских дрона, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем Telegram-канале.
Спустя 15 минут мэр российской столицы сообщил об уничтожении еще одного дрона ВСУ.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский.
Попытки атаковать Москву продолжаются уже несколько дней. Накануне российские силы и средств ПВО также сбили пять летевших на Москву беспилотников. В ночь на понедельник - еще три. И один в понедельник около полудня.
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РоссияМоскваБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУСергей СобянинНовости СВОБезопасностьПВО
 
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