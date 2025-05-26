https://crimea.ria.ru/20250526/pyat-ukrainskikh-bpla-pytalis-atakovat-moskvu-1146726827.html

Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву

Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Пять украинских БПЛА пытались атаковать Москву

Около 17 часов российские силы ПВО уничтожили четыре вражеских дрона, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T17:18

2025-05-26T17:18

2025-05-26T17:19

россия

москва

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

сергей собянин

новости сво

безопасность

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Около 17 часов российские силы ПВО уничтожили четыре вражеских дрона, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Спустя 15 минут мэр российской столицы сообщил об уничтожении еще одного дрона ВСУ. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский.Попытки атаковать Москву продолжаются уже несколько дней. Накануне российские силы и средств ПВО также сбили пять летевших на Москву беспилотников. В ночь на понедельник - еще три. И один в понедельник около полудня. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО96 беспилотников перехвачены и уничтожены за ночь над 12 регионами страныЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

россия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, сергей собянин, новости сво, безопасность, пво