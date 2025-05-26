https://crimea.ria.ru/20250526/putin-poblagodaril-lukashenko-za-pomosch-v-obmene-plennymi-s-ukrainoy-1146732962.html

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T22:56

2025-05-26T22:56

2025-05-26T22:56

владимир путин (политик)

николай лукашенко

россия

белоруссия

обмен пленными

новости

украина

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в телефонном режиме лидеры двух стан обговорили "основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, международную обстановку", сообщает приближенный к пресс-службе лидера Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".Накануне Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Возвращенные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах Москвы и Киева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжаетсяСтамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполненыЛучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена

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украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), николай лукашенко, россия, белоруссия, обмен пленными, новости, украина, переговоры