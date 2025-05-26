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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной
Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T22:56
2025-05-26T22:56
владимир путин (политик)
николай лукашенко
россия
белоруссия
обмен пленными
новости
украина
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в телефонном режиме лидеры двух стан обговорили "основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, международную обстановку", сообщает приближенный к пресс-службе лидера Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".Накануне Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Возвращенные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах Москвы и Киева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжаетсяСтамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполненыЛучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена
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владимир путин (политик), николай лукашенко, россия, белоруссия, обмен пленными, новости, украина, переговоры
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000

22:56 26.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23–25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, в телефонном режиме лидеры двух стан обговорили "основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, международную обстановку", сообщает приближенный к пресс-службе лидера Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
Накануне Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Возвращенные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах Москвы и Киева.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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