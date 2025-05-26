Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23–25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью", - говорится в сообщении.
Кроме того, в телефонном режиме лидеры двух стан обговорили "основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, международную обстановку", сообщает приближенный к пресс-службе лидера Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
Накануне Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Возвращенные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах Москвы и Киева.
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