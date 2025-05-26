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Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней
Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней
В Ленинском районе Крыма обнаружили тело дайвера, которого спасатели искали почти 20 дней. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T18:30
2025-05-26T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма обнаружили тело дайвера, которого спасатели искали почти 20 дней. Об этом сообщили в МЧС республики.Информация о том, что на пляже "Коровья бухта" мужчина в водолазном костюме зашел в море и на протяжении 9 часов не выходил, поступила спасателям 6 мая.Поиск вели ежедневно и на воде, и вдоль береговой линии. За эти дни спасатели Ленинского отряда "КРЫМ-СПАС" прошли более 91 км береговой линии, обследовали более 51 квадратный километров акватории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"крым-спас", ленинский район, мчс крыма, крым, новости крыма, происшествия
Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней

В Крыму обнаружили тело погибшего 20 дней назад дайвера

18:30 26.05.2025
 
© МЧС КрымаСпасатели МЧС Крыма
Спасатели МЧС Крыма
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма обнаружили тело дайвера, которого спасатели искали почти 20 дней. Об этом сообщили в МЧС республики.
Информация о том, что на пляже "Коровья бухта" мужчина в водолазном костюме зашел в море и на протяжении 9 часов не выходил, поступила спасателям 6 мая.

"Сегодня в 14:15 в бухте "Широкая" на расстоянии около 300 метров от берега в акватории сотрудниками Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" было обнаружено тело погибшего", - говорится в сообщении.

Поиск вели ежедневно и на воде, и вдоль береговой линии. За эти дни спасатели Ленинского отряда "КРЫМ-СПАС" прошли более 91 км береговой линии, обследовали более 51 квадратный километров акватории.
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"КРЫМ-СПАС"Ленинский районМЧС КрымаКрымНовости КрымаПроисшествия
 
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