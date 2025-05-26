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Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней

Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Погибшего дайвера нашли в Крыму спустя 20 дней

В Ленинском районе Крыма обнаружили тело дайвера, которого спасатели искали почти 20 дней. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T18:30

2025-05-26T18:30

2025-05-26T18:30

"крым-спас"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма обнаружили тело дайвера, которого спасатели искали почти 20 дней. Об этом сообщили в МЧС республики.Информация о том, что на пляже "Коровья бухта" мужчина в водолазном костюме зашел в море и на протяжении 9 часов не выходил, поступила спасателям 6 мая.Поиск вели ежедневно и на воде, и вдоль береговой линии. За эти дни спасатели Ленинского отряда "КРЫМ-СПАС" прошли более 91 км береговой линии, обследовали более 51 квадратный километров акватории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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