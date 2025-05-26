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Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта
Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта
За минувшие сутки армия России ликвидировала более 1400 боевиков киевского режима, девять станций радиоэлектронной борьбы и десятки единиц полевой техники на... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T12:43
2025-05-26T12:56
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России ликвидировала более 1400 боевиков киевского режима, девять станций радиоэлектронной борьбы и десятки единиц полевой техники на всех фронтах проведения спецоперации. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери врага – до 275 боевиков и полевая техника.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и ДНР. Киевский режим потерял до 235 военнослужащих, танк, две ББМ, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять ББМ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов.Воины группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в ДНР. В их зоне ответственности Украина потеряла до 475 военнослужащих, девять ББМ, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Запорожской области. Российские воины нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, в результате потери украинской стороны составили свыше 160 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по скоплениям ВСУ ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской Херсонской областей. Уничтожены до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, три станции РЭБ и склад боеприпасов.Также за сутки армия России ударила по местам хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, а также 220 БПЛА самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250526/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennye-punkta-v-sumskoy-oblasti-1146717357.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу
Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта

Новости СВО: армия РФ наступает по всему фронту – потери ВСУ за сутки более 1400 боевиков

12:43 26.05.2025 (обновлено: 12:56 26.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России ликвидировала более 1400 боевиков киевского режима, девять станций радиоэлектронной борьбы и десятки единиц полевой техники на всех фронтах проведения спецоперации. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери врага – до 275 боевиков и полевая техника.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и ДНР. Киевский режим потерял до 235 военнослужащих, танк, две ББМ, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять ББМ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов.
Воины группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в ДНР. В их зоне ответственности Украина потеряла до 475 военнослужащих, девять ББМ, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Запорожской области. Российские воины нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, в результате потери украинской стороны составили свыше 160 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по скоплениям ВСУ ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской Херсонской областей. Уничтожены до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, три станции РЭБ и склад боеприпасов.
Также за сутки армия России ударила по местам хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.
Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, а также 220 БПЛА самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения спецоперации.
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Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
12:08
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьПотери ВСУ
 
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