https://crimea.ria.ru/20250526/novosti-svo-armiya-rossii-davit-protivnika-po-vsey-linii-fronta-1146718018.html

Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта

Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта

За минувшие сутки армия России ликвидировала более 1400 боевиков киевского режима, девять станций радиоэлектронной борьбы и десятки единиц полевой техники на... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T12:43

2025-05-26T12:43

2025-05-26T12:56

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245863_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_2a98254fbb8b0dc1856f13c4faa06ede.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России ликвидировала более 1400 боевиков киевского режима, девять станций радиоэлектронной борьбы и десятки единиц полевой техники на всех фронтах проведения спецоперации. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери врага – до 275 боевиков и полевая техника.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и ДНР. Киевский режим потерял до 235 военнослужащих, танк, две ББМ, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять ББМ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов.Воины группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в ДНР. В их зоне ответственности Украина потеряла до 475 военнослужащих, девять ББМ, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Запорожской области. Российские воины нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, в результате потери украинской стороны составили свыше 160 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по скоплениям ВСУ ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской Херсонской областей. Уничтожены до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, три станции РЭБ и склад боеприпасов.Также за сутки армия России ударила по местам хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, а также 220 БПЛА самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250526/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennye-punkta-v-sumskoy-oblasti-1146717357.html

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу