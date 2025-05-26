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Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону города-героя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T14:41
2025-05-26T14:43
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону города-героя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановили паром из Артбухты на Северную сторону

14:41 26.05.2025 (обновлено: 14:43 26.05.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону города-героя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" временно приостанавил движение из-за ухудшения погоды", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.
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СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
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