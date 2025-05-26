https://crimea.ria.ru/20250526/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1146722530.html

Непогода остановила паром в Севастополе

Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону города-героя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T14:41

2025-05-26T14:41

2025-05-26T14:43

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону города-героя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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