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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону города-героя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T14:41
2025-05-26T14:41
2025-05-26T14:43
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону города-героя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановили паром из Артбухты на Северную сторону
14:41 26.05.2025 (обновлено: 14:43 26.05.2025)