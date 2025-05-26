https://crimea.ria.ru/20250526/moshenniki-vymanili-u-pensionera-iz-sevastopolya-bolshe-800-tysyach-rubley-1146718481.html

Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей

Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей

В Алуште задержали мошенника, который под видом правоохранителя похитил у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении МВД... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T15:31

2025-05-26T15:31

2025-05-26T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Алуште задержали мошенника, который под видом правоохранителя похитил у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Вечером 77-летнему мужчине позвонила "дочь" и сказала, что по ее вине произошло серьезное ДТП. Не успел пенсионер опомниться, как в трубке мужской голос представился следователем, заявил, что спасти родственницу от тюрьмы можно только за очень солидное вознаграждение.Пакет забрал незнакомец, вещи выбросил, а все деньги в сумме 806 тысяч рублей перечислил кураторам, добавили в полиции."Когда потерпевший понял, что дочь в полном порядке, а его обманули, то сообщил в полицию. Оперативники севастопольского Управления уголовного розыска задержали ранее судимого курьера мошенников в Алуште, когда он собирался вернуться в родной Ростов", – добавили правоохранители.Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество", злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.Похожий случай ранее произошел в городе Саки. Там задержали пособников телефонных аферистов, обманом вымогавших у пенсионеров деньги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники нацелились на молодежь: в Крыму рассказали о новой тактикеОбман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллионаВам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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