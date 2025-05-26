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Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей
Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей
Госсовет Крыма выступил с инициативой предоставлять пользователям пляжей права на использование прилегающей водной глади без аукциона, что позволит создать... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T21:02
2025-05-26T21:02
государственный совет рк (госсовет)
сергей трофимов
пляжи
пляжи крыма
безопасность
закон и право
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Госсовет Крыма выступил с инициативой предоставлять пользователям пляжей права на использование прилегающей водной глади без аукциона, что позволит создать безопасные условия для отдыхающих. Проект федерального закона рассмотрят на ближайшей сессии, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.Сейчас пользователи пляжей не всегда имеют право использовать прилегающую водную гладь, что является проблемой, подчеркнули в Госсовете.Как пояснил председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов, в России пляжи предоставляются пользователям на двух основаниях: договора аренды участка, находящегося в муниципальной или госсобственности, и в упрощенном порядке. Как правило это происходит за границами населенных пунктов. В этой части нет гарантии получения пользователями пляжей водной глади, которая примыкает к пляжу. А это значит, что пользователь пляжной территории не в силах обеспечить полноценную безопасность тех, кто там отдыхает, поскольку у него нет права контролировать прилегающую акваторию.Ранее сообщалось, что Севастополе сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили к сезону восемь пляжей. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - ПоповаЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихКрым вошел в топ-3 направлений для отдыха у россиян
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государственный совет рк (госсовет), сергей трофимов, пляжи, пляжи крыма, безопасность, закон и право, новости крыма, крым
Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей

В Госсовете Крыма предложили способ сделать пляжный отдых более безопасным

21:02 26.05.2025
 
© РИА Новости КрымМорское побережье Крыма
Морское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Госсовет Крыма выступил с инициативой предоставлять пользователям пляжей права на использование прилегающей водной глади без аукциона, что позволит создать безопасные условия для отдыхающих. Проект федерального закона рассмотрят на ближайшей сессии, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Сейчас пользователи пляжей не всегда имеют право использовать прилегающую водную гладь, что является проблемой, подчеркнули в Госсовете.
Как пояснил председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов, в России пляжи предоставляются пользователям на двух основаниях: договора аренды участка, находящегося в муниципальной или госсобственности, и в упрощенном порядке. Как правило это происходит за границами населенных пунктов. В этой части нет гарантии получения пользователями пляжей водной глади, которая примыкает к пляжу. А это значит, что пользователь пляжной территории не в силах обеспечить полноценную безопасность тех, кто там отдыхает, поскольку у него нет права контролировать прилегающую акваторию.
"Мы предлагаем нашим коллегам в Государственной Думе рассмотреть данный вопрос и устранить соответствующий пробел на федеральном уровне, чтобы любой пользователь пляжа имел возможность получения без аукциона примыкающей к пляжной территории водной глади, с целью создания безопасных условий пребывания отдыхающих на пляже", - уточнил глава комитета.
Ранее сообщалось, что Севастополе сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили к сезону восемь пляжей. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.
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Государственный совет РК (Госсовет)Сергей ТрофимовПляжиПляжи КрымаБезопасностьЗакон и правоНовости КрымаКрым
 
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