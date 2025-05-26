https://crimea.ria.ru/20250526/kak-sdelat-plyazhi-kryma-bolee-bezopasnymi---initsiativa-vlastey-1146730641.html

Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей

Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей

Госсовет Крыма выступил с инициативой предоставлять пользователям пляжей права на использование прилегающей водной глади без аукциона, что позволит создать... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T21:02

2025-05-26T21:02

2025-05-26T21:02

государственный совет рк (госсовет)

сергей трофимов

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Госсовет Крыма выступил с инициативой предоставлять пользователям пляжей права на использование прилегающей водной глади без аукциона, что позволит создать безопасные условия для отдыхающих. Проект федерального закона рассмотрят на ближайшей сессии, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.Сейчас пользователи пляжей не всегда имеют право использовать прилегающую водную гладь, что является проблемой, подчеркнули в Госсовете.Как пояснил председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов, в России пляжи предоставляются пользователям на двух основаниях: договора аренды участка, находящегося в муниципальной или госсобственности, и в упрощенном порядке. Как правило это происходит за границами населенных пунктов. В этой части нет гарантии получения пользователями пляжей водной глади, которая примыкает к пляжу. А это значит, что пользователь пляжной территории не в силах обеспечить полноценную безопасность тех, кто там отдыхает, поскольку у него нет права контролировать прилегающую акваторию.Ранее сообщалось, что Севастополе сотрудники департамента городского хозяйства уже подготовили к сезону восемь пляжей. В ряде муниципалитетов Крыма нужно ускорить подготовку пляжей к открытию сезона и сосредоточить дополнительные усилия на обустройстве элементов для маломобильных групп населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации", член рабочей группы по обследованию пляжей Сергей Маковей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - ПоповаЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихКрым вошел в топ-3 направлений для отдыха у россиян

https://crimea.ria.ru/20250429/kak-gotovyat-k-sezonu-plyazhi-kryma-1146055633.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), сергей трофимов, пляжи, пляжи крыма, безопасность, закон и право, новости крыма, крым