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Грозовой фронт движется на Крым - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Грозовой фронт движется на Крым
Грозовой фронт движется на Крым - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Грозовой фронт движется на Крым
Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в Крыму во вторник, 27 мая. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в Крыму во вторник, 27 мая. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.В таких условиях существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, напомнили в МЧС."Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим", – добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозовой фронт движется на Крым

В Крыму 27 мая пройдут сильные дожди с грозами - МЧС

16:43 26.05.2025 (обновлено: 16:54 26.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в Крыму во вторник, 27 мая. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 27 мая в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении.
В таких условиях существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, напомнили в МЧС.
"Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим", – добавили в ведомстве.
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Штормовое предупреждениеНовости КрымаКрымПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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