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Грозовой фронт движется на Крым

Грозовой фронт движется на Крым - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Грозовой фронт движется на Крым

Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в Крыму во вторник, 27 мая. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T16:43

2025-05-26T16:43

2025-05-26T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Сильные дожди с грозами и ветром ожидаются в Крыму во вторник, 27 мая. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.В таких условиях существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, напомнили в МЧС."Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим", – добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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