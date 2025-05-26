https://crimea.ria.ru/20250526/chto-zayavili-v-kremle-o-nedovolstve-trampa-deystviyami-putina-1146719622.html

Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина

Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T13:30

2025-05-26T13:30

2025-05-26T13:45

кремль

дмитрий песков

владимир путин (политик)

россия

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Трамп заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.По словам Пескова, российская сторона "внимательно отслеживает всю реакцию". Вместе с тем, президент России принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны, указал он.Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной инфраструктуры РФ, а ответом на эти атаки являются удары Вооруженных сил РФ по военным целям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес ПутинаТрамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на УкраинеРазговор Путина и Трампа – генсек НАТО сделал заявление

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), россия, дональд трамп