Рейтинг@Mail.ru
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250526/chto-zayavili-v-kremle-o-nedovolstve-trampa-deystviyami-putina-1146719622.html
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T13:30
2025-05-26T13:45
кремль
дмитрий песков
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_9f1445c1a02ae681f2f0138a4c383bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Трамп заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.По словам Пескова, российская сторона "внимательно отслеживает всю реакцию". Вместе с тем, президент России принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны, указал он.Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной инфраструктуры РФ, а ответом на эти атаки являются удары Вооруженных сил РФ по военным целям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес ПутинаТрамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на УкраинеРазговор Путина и Трампа – генсек НАТО сделал заявление
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143331512_474:273:2840:2048_1920x0_80_0_0_c1e9715df75295733296ee2028a0e6ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), россия, дональд трамп
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина

Резкие слова Трампа в адрес Путина могут быть вызваны эмоциональной перегрузкой – Песков

13:30 26.05.2025 (обновлено: 13:45 26.05.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия – это очень важное достижение, и мы действительно признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Пескова, российская сторона "внимательно отслеживает всю реакцию". Вместе с тем, президент России принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны, указал он.
Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной инфраструктуры РФ, а ответом на эти атаки являются удары Вооруженных сил РФ по военным целям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина
Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине
Разговор Путина и Трампа – генсек НАТО сделал заявление
 
КремльДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)РоссияДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Когда в школах России появятся единые учебники по всем предметам
14:14Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
14:04В Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни
13:51В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни
13:30Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
13:21Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку теракта
13:03В Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка
12:43Новости СВО: российские войска давят противника по всей линии фронта
12:17Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине
12:08Российские военные освободили еще два населенных пункта в Сумской области
12:06В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористов
11:47В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
11:32В Севастополе ограничивают движение грузовиков
11:14Крымский мост: очередь выросла в два раза за час
11:05В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
10:43"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
10:21Крымский мост сейчас: начала расти очередь со стороны Кубани
10:12В Белгородской области восстановили движение после подрыва поезда
10:04В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина
10:00Тысячи людей без света - что происходит с электричеством в Крыму
Лента новостейМолния