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Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T13:30
2025-05-26T13:30
2025-05-26T13:45
кремль
дмитрий песков
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Трамп заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.По словам Пескова, российская сторона "внимательно отслеживает всю реакцию". Вместе с тем, президент России принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны, указал он.Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной инфраструктуры РФ, а ответом на эти атаки являются удары Вооруженных сил РФ по военным целям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес ПутинаТрамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на УкраинеРазговор Путина и Трампа – генсек НАТО сделал заявление
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кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), россия, дональд трамп
Что заявили в Кремле о недовольстве Трампа действиями Путина
Резкие слова Трампа в адрес Путина могут быть вызваны эмоциональной перегрузкой – Песков
13:30 26.05.2025 (обновлено: 13:45 26.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по поводу действий российского лидера Владимира Путина и ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что ему "не нравятся" массированные удары Вооруженных сил РФ пор объектам на Украине, и назвал действия президента РФ "неприемлемыми". По его словам, он рассматривает введение дополнительных санкций против Москвы.
"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия – это очень важное достижение, и мы действительно признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Пескова, российская сторона "внимательно отслеживает всю реакцию". Вместе с тем, президент России принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны, указал он.
Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной инфраструктуры РФ, а ответом на эти атаки являются удары Вооруженных сил РФ по военным целям на Украине.
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