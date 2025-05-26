https://crimea.ria.ru/20250526/avtomobil-na-skorosti-vekhal-v-tolpu-fanatov-v-liverpule-1146732112.html

Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле

Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле

В английском Ливерпуле автомобиль на скорости влетел в толпу пешеходов во время празднования победы команды одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Об... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T22:38

2025-05-26T22:38

2025-05-26T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В английском Ливерпуле автомобиль на скорости влетел в толпу пешеходов во время празднования победы команды одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Об этом сообщила полиция Мерсисайда в соцсети X, пишет РИА Новости.Автомобиль был остановлен на месте ЧП, а водитель – задержан, уточняется в сообщении. Задержанный мужчина - 53-летний белый британец из Ливерпуля.Как пишут местные СМИ, уже известно о 17 пострадавших. Кроме того, как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, водитель будто специально выехал в толпу людей.В конце апреля в столице Дании Копенгагене минимум пять человек получили различные травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей. Ранее в американском Новом Орлеане (штат Луизиана) грузовик въехал в толпу людей, тогда власти назвали это терактом. В ноябре прошлого года в Челябинске машина наехала на людей, водитель скрылся с места, пять человек пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протаранила толпу: видео наезда иномарки на людей в Санкт-ПетербургеВ Германии водитель грузовика въехал в толпу людей и покончил с собой

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, великобритания, ливерпуль, происшествия, новости, в мире