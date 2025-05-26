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Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле
Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле
В английском Ливерпуле автомобиль на скорости влетел в толпу пешеходов во время празднования победы команды одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Об... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T22:38
2025-05-26T22:38
2025-05-26T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В английском Ливерпуле автомобиль на скорости влетел в толпу пешеходов во время празднования победы команды одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Об этом сообщила полиция Мерсисайда в соцсети X, пишет РИА Новости.Автомобиль был остановлен на месте ЧП, а водитель – задержан, уточняется в сообщении. Задержанный мужчина - 53-летний белый британец из Ливерпуля.Как пишут местные СМИ, уже известно о 17 пострадавших. Кроме того, как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, водитель будто специально выехал в толпу людей.В конце апреля в столице Дании Копенгагене минимум пять человек получили различные травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей. Ранее в американском Новом Орлеане (штат Луизиана) грузовик въехал в толпу людей, тогда власти назвали это терактом. В ноябре прошлого года в Челябинске машина наехала на людей, водитель скрылся с места, пять человек пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протаранила толпу: видео наезда иномарки на людей в Санкт-ПетербургеВ Германии водитель грузовика въехал в толпу людей и покончил с собой
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новости, великобритания, ливерпуль, происшествия, новости, в мире
Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле
В Ливерпуле автомобиль влетел в толпу пешеходов – СМИ сообщают о 17 пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В английском Ливерпуле автомобиль на скорости влетел в толпу пешеходов во время празднования победы команды одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Об этом сообщила полиция Мерсисайда в соцсети X, пишет РИА Новости.
"В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля. <...> Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит", - сказано в сообщении полицейских.
Автомобиль был остановлен на месте ЧП, а водитель – задержан, уточняется в сообщении. Задержанный мужчина - 53-летний белый британец из Ливерпуля.
Как пишут местные СМИ, уже известно о 17 пострадавших. Кроме того, как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, водитель будто специально выехал в толпу людей.
В конце апреля в столице Дании Копенгагене минимум пять человек получили различные травмы
в результате наезда автомобиля на толпу людей. Ранее в американском Новом Орлеане (штат Луизиана) грузовик въехал
в толпу людей, тогда власти назвали это терактом. В ноябре прошлого года в Челябинске машина наехала
на людей, водитель скрылся с места, пять человек пострадали.
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