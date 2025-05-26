Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине
Ракетный удар по военному аэродрому Староконстантинов на Западной Украине нанесли ВС РФ
12:17 26.05.2025 (обновлено: 12:33 26.05.2025)
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов", – говорится в сообщении.
Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.
24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.
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