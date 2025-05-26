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Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине
Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине
Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области, все... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T12:17
2025-05-26T12:33
министерство обороны рф
новости сво
ракетные войска
беспилотник (бпла, дрон)
хмельницкая область
староконстантинов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОГрупповой удар по ВПК Украины – какие объекты пораженыВ США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву Patriot
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министерство обороны рф, новости сво, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), хмельницкая область, староконстантинов, украина
Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине

Ракетный удар по военному аэродрому Староконстантинов на Западной Украине нанесли ВС РФ

12:17 26.05.2025 (обновлено: 12:33 26.05.2025)
 
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов", – говорится в сообщении.

Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.
24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.
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"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВО
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Министерство обороны РФНовости СВОРакетные войскаБеспилотник (БПЛА, дрон)Хмельницкая областьСтароконстантиновУкраина
 
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