https://crimea.ria.ru/20250526/armiya-rossii-udarila-raketami-po-voennomu-aerodromu-na-zapadnoy-ukraine-1146717532.html

Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине

Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области, все... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T12:17

2025-05-26T12:17

2025-05-26T12:33

министерство обороны рф

новости сво

ракетные войска

беспилотник (бпла, дрон)

хмельницкая область

староконстантинов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники для ВСУ, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.24 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу и складу контейнеров в порту Одессы. На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, беспилотники и боеприпасы. В результате попадания произошли детонация боеприпасов и пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОГрупповой удар по ВПК Украины – какие объекты пораженыВ США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву Patriot

хмельницкая область

староконстантинов

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), хмельницкая область, староконстантинов, украина