8-балльные пробки остановили движение в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Восьмибалльные пробки сковали центр Симферополя в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".Заторы наблюдаются преимущественно в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала.Стоит движение на улицах Толстого, Кирова, Гоголя, Александра Невского, Павленко, Гагарина (в направлении вокзала), Ким, на бульваре Ленина, а также на Кавказской, Потемкинской (Шмидта), части улицы Севастопольская, возле площади Ленина.При этом перед ж/д вокзалом идут дорожные работы, что дополнительно осложняет ситуацию.Подписчики сообщают, что многие принимают решение выйти из общественного транспорта и идти пешком.Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заторы наблюдаются преимущественно в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала.
Стоит движение на улицах Толстого, Кирова, Гоголя, Александра Невского, Павленко, Гагарина (в направлении вокзала), Ким, на бульваре Ленина, а также на Кавказской, Потемкинской (Шмидта), части улицы Севастопольская, возле площади Ленина.
При этом перед ж/д вокзалом идут дорожные работы, что дополнительно осложняет ситуацию.
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