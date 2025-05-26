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8-балльные пробки остановили движение в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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8-балльные пробки остановили движение в Симферополе
8-балльные пробки остановили движение в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.05.2025
8-балльные пробки остановили движение в Симферополе
Восьмибалльные пробки сковали центр Симферополя в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T19:07
2025-05-26T19:21
ситуация на дорогах крыма
симферополь
пробки в симферополе
транспорт
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Восьмибалльные пробки сковали центр Симферополя в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".Заторы наблюдаются преимущественно в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала.Стоит движение на улицах Толстого, Кирова, Гоголя, Александра Невского, Павленко, Гагарина (в направлении вокзала), Ким, на бульваре Ленина, а также на Кавказской, Потемкинской (Шмидта), части улицы Севастопольская, возле площади Ленина.При этом перед ж/д вокзалом идут дорожные работы, что дополнительно осложняет ситуацию.Подписчики сообщают, что многие принимают решение выйти из общественного транспорта и идти пешком.Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, пробки в симферополе, транспорт, новости, крым
8-балльные пробки остановили движение в Симферополе

Симферополь встал в 8-балльных пробках вечером в понедельник

19:07 26.05.2025 (обновлено: 19:21 26.05.2025)
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Восьмибалльные пробки сковали центр Симферополя в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".
© Яндекс. ПробкиПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе
© Яндекс. Пробки
Пробки в Симферополе
Заторы наблюдаются преимущественно в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала.
Стоит движение на улицах Толстого, Кирова, Гоголя, Александра Невского, Павленко, Гагарина (в направлении вокзала), Ким, на бульваре Ленина, а также на Кавказской, Потемкинской (Шмидта), части улицы Севастопольская, возле площади Ленина.
При этом перед ж/д вокзалом идут дорожные работы, что дополнительно осложняет ситуацию.
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе
1 из 2
Пробки в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе
2 из 2
Пробки в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 2
Пробки в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 2
Пробки в Симферополе
© РИА Новости Крым
Подписчики сообщают, что многие принимают решение выйти из общественного транспорта и идти пешком.
Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольПробки в СимферополеТранспортНовостиКрым
 
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