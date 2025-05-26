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8-балльные пробки остановили движение в Симферополе

8-балльные пробки остановили движение в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.05.2025

8-балльные пробки остановили движение в Симферополе

Восьмибалльные пробки сковали центр Симферополя в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T19:07

2025-05-26T19:07

2025-05-26T19:21

ситуация на дорогах крыма

симферополь

пробки в симферополе

транспорт

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Восьмибалльные пробки сковали центр Симферополя в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".Заторы наблюдаются преимущественно в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала.Стоит движение на улицах Толстого, Кирова, Гоголя, Александра Невского, Павленко, Гагарина (в направлении вокзала), Ким, на бульваре Ленина, а также на Кавказской, Потемкинской (Шмидта), части улицы Севастопольская, возле площади Ленина.При этом перед ж/д вокзалом идут дорожные работы, что дополнительно осложняет ситуацию.Подписчики сообщают, что многие принимают решение выйти из общественного транспорта и идти пешком.Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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