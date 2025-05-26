https://crimea.ria.ru/20250526/300-udarov-vsu-ezhednevno-400-mirnykh-rossiyan-raneny-i-59-pogibli-za-mesyats-1146705768.html
300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц
300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц - РИА Новости Крым, 26.05.2025
300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц
От ударов киевских боевиков по гражданским объектам в России за месяц погибли 59 человек, в том числе пятеро детей, всего раненых мирных граждан более 400,... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T07:27
2025-05-26T07:27
2025-05-26T07:30
родион мирошник
новости
россия
украина
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. От ударов киевских боевиков по гражданским объектам в России за месяц погибли 59 человек, в том числе пятеро детей, всего раненых мирных граждан более 400, среди них 21 ребенок. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Украинские формирования в апреле 2025 года еженедельно наносили около двух тысяч ударов по гражданским объектам или около 300 ударов ежесуточно – всего за месяц было выпущено почти 9000 боеприпасов, привел статистику Мирошник. И отметил, что целями ударов украинских боевиков становились жилые многоэтажные и частные дома, объекты инфраструктуры, производственные предприятия, медицинские, образовательные и социальные объектыУкраинские формирования для совершения преступлений против гражданского населения использовали ствольную артиллерию, чаще всего НАТОвского калибра, беспилотники различных модификаций, реактивные системы залпового огня, противопехотные мины и взрывоопасные устройства, перечислил Мирошник.В апреле выросло число пострадавших мирных жителей от ударных беспилотников, FPV-дронов, беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ. По данным за апрель от применения ударных дронов ранены как минимум 221 мирный житель, в том числе 11 детей и погибли 29 человек, в том числе 1 ребенок. Массовый характер приобрели преднамеренные и системные удары по частному гражданскому и городскому муниципальному транспорту, подчеркнул посол МИД России.И отметил, что украинские вооруженные формирования активно применяли против гражданского населения боеприпасы с кассетной боевой частью, реактивные снаряды со шрапнельной и осколочной боевой частью."Несмотря на то что Украина является подписантом "Оттавской конвенции" о запрете противопехотных мин, ВСУ продолжали системно использовать различные модификации противопехотных мин, как украинского, так и западного производства, поставляемые западными соучастниками конфликта. Они незаконно применялись как против военнослужащих, так и против мирного населения. Отдельные их разновидности были использованы для дистанционного минирования гражданских объектов и мест массового посещения", – проинформировал Мирошник.И подчеркнул, что при подрывах мирных граждан на сдетонировавших суббоеприпасах и противопехотных минах есть дети, получившие серьезные увечья. ВСУ применяли беспилотники с целью поджога и уничтожения целых улиц жилой застройки, сбрасывая с дронов зажигательные снаряды или смеси, провоцировавшие пожары в жилом секторе. Такие факты были зафиксированы в нескольких населенных пунктах Брянской области, сказал посол МИД.ВСУ продолжают тактику преднамеренного нанесения ударов по спасательным, медицинским и аварийным службам, прибывающим на места обстрелов, отметил Мирошник. За апрель от обстрелов получили повреждения более 20 медицинских автомобилей. В ходе массированного налета украинских беспилотников на Курск было одномоментно повреждено 15 санитарных и реанимационных автомобилей, проинформировал посол МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, новости, россия, украина, обстрелы всу
300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц
Более 400 мирных жителей России ранены и 59 погибли от ударов ВСУ за месяц – Мирошник
07:27 26.05.2025 (обновлено: 07:30 26.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. От ударов киевских боевиков по гражданским объектам в России за месяц погибли 59 человек, в том числе пятеро детей, всего раненых мирных граждан более 400, среди них 21 ребенок. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Украинские формирования в апреле 2025 года еженедельно наносили около двух тысяч ударов по гражданским объектам или около 300 ударов ежесуточно – всего за месяц было выпущено почти 9000 боеприпасов, привел статистику Мирошник. И отметил, что целями ударов украинских боевиков становились жилые многоэтажные и частные дома, объекты инфраструктуры, производственные предприятия, медицинские, образовательные и социальные объекты
"В соответствии с верифицированными данными, от действий ВФУ за апрель пострадали, как минимум 478 мирных жителей: ранены 419 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, погибли 59 человек, в том числе 5 несовершеннолетних", – проинформировал посол МИД России.
Украинские формирования для совершения преступлений против гражданского населения использовали ствольную артиллерию, чаще всего НАТОвского калибра, беспилотники различных модификаций, реактивные системы залпового огня, противопехотные мины и взрывоопасные устройства, перечислил Мирошник.
В апреле выросло число пострадавших мирных жителей от ударных беспилотников, FPV-дронов, беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ. По данным за апрель от применения ударных дронов ранены как минимум 221 мирный житель, в том числе 11 детей и погибли 29 человек, в том числе 1 ребенок. Массовый характер приобрели преднамеренные и системные удары по частному гражданскому и городскому муниципальному транспорту, подчеркнул посол МИД России.
И отметил, что украинские вооруженные формирования активно применяли против гражданского населения боеприпасы с кассетной боевой частью, реактивные снаряды со шрапнельной и осколочной боевой частью.
"Несмотря на то что Украина является подписантом "Оттавской конвенции" о запрете противопехотных мин, ВСУ продолжали системно использовать различные модификации противопехотных мин, как украинского, так и западного производства, поставляемые западными соучастниками конфликта. Они незаконно применялись как против военнослужащих, так и против мирного населения. Отдельные их разновидности были использованы для дистанционного минирования гражданских объектов и мест массового посещения", – проинформировал Мирошник.
И подчеркнул, что при подрывах мирных граждан на сдетонировавших суббоеприпасах и противопехотных минах есть дети, получившие серьезные увечья. ВСУ применяли беспилотники с целью поджога и уничтожения целых улиц жилой застройки, сбрасывая с дронов зажигательные снаряды или смеси, провоцировавшие пожары в жилом секторе. Такие факты были зафиксированы в нескольких населенных пунктах Брянской области, сказал посол МИД.
ВСУ продолжают тактику преднамеренного нанесения ударов по спасательным, медицинским и аварийным службам, прибывающим на места обстрелов, отметил Мирошник. За апрель от обстрелов получили повреждения более 20 медицинских автомобилей. В ходе массированного налета украинских беспилотников на Курск было одномоментно повреждено 15 санитарных и реанимационных автомобилей, проинформировал посол МИД России.
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