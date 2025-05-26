https://crimea.ria.ru/20250526/300-udarov-vsu-ezhednevno-400-mirnykh-rossiyan-raneny-i-59-pogibli-za-mesyats-1146705768.html

300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц

300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц - РИА Новости Крым, 26.05.2025

300 ударов ВСУ ежедневно: 400 мирных россиян ранены и 59 погибли за месяц

От ударов киевских боевиков по гражданским объектам в России за месяц погибли 59 человек, в том числе пятеро детей, всего раненых мирных граждан более 400,... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T07:27

2025-05-26T07:27

2025-05-26T07:30

родион мирошник

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россия

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. От ударов киевских боевиков по гражданским объектам в России за месяц погибли 59 человек, в том числе пятеро детей, всего раненых мирных граждан более 400, среди них 21 ребенок. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Украинские формирования в апреле 2025 года еженедельно наносили около двух тысяч ударов по гражданским объектам или около 300 ударов ежесуточно – всего за месяц было выпущено почти 9000 боеприпасов, привел статистику Мирошник. И отметил, что целями ударов украинских боевиков становились жилые многоэтажные и частные дома, объекты инфраструктуры, производственные предприятия, медицинские, образовательные и социальные объектыУкраинские формирования для совершения преступлений против гражданского населения использовали ствольную артиллерию, чаще всего НАТОвского калибра, беспилотники различных модификаций, реактивные системы залпового огня, противопехотные мины и взрывоопасные устройства, перечислил Мирошник.В апреле выросло число пострадавших мирных жителей от ударных беспилотников, FPV-дронов, беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ. По данным за апрель от применения ударных дронов ранены как минимум 221 мирный житель, в том числе 11 детей и погибли 29 человек, в том числе 1 ребенок. Массовый характер приобрели преднамеренные и системные удары по частному гражданскому и городскому муниципальному транспорту, подчеркнул посол МИД России.И отметил, что украинские вооруженные формирования активно применяли против гражданского населения боеприпасы с кассетной боевой частью, реактивные снаряды со шрапнельной и осколочной боевой частью."Несмотря на то что Украина является подписантом "Оттавской конвенции" о запрете противопехотных мин, ВСУ продолжали системно использовать различные модификации противопехотных мин, как украинского, так и западного производства, поставляемые западными соучастниками конфликта. Они незаконно применялись как против военнослужащих, так и против мирного населения. Отдельные их разновидности были использованы для дистанционного минирования гражданских объектов и мест массового посещения", – проинформировал Мирошник.И подчеркнул, что при подрывах мирных граждан на сдетонировавших суббоеприпасах и противопехотных минах есть дети, получившие серьезные увечья. ВСУ применяли беспилотники с целью поджога и уничтожения целых улиц жилой застройки, сбрасывая с дронов зажигательные снаряды или смеси, провоцировавшие пожары в жилом секторе. Такие факты были зафиксированы в нескольких населенных пунктах Брянской области, сказал посол МИД.ВСУ продолжают тактику преднамеренного нанесения ударов по спасательным, медицинским и аварийным службам, прибывающим на места обстрелов, отметил Мирошник. За апрель от обстрелов получили повреждения более 20 медицинских автомобилей. В ходе массированного налета украинских беспилотников на Курск было одномоментно повреждено 15 санитарных и реанимационных автомобилей, проинформировал посол МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, новости, россия, украина, обстрелы всу