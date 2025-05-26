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21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа
21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа - РИА Новости Крым, 26.05.2025
21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа
Силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T17:43
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По шесть вражеских дронов сбиты над территорией Орловской и Тульской областей, пять беспилотников уничтожены над территорией Московского региона, три - над Калужской областью и один БПЛА – над Курской, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что силы российской ПВО ликвидировали за минувшую ночь 96 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия
21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа

21 украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над российскими регионами за три часа

17:43 26.05.2025 (обновлено: 17:44 26.05.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ готовится запустить беспилотник
Боевик ВСУ готовится запустить беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 14.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По шесть вражеских дронов сбиты над территорией Орловской и Тульской областей, пять беспилотников уничтожены над территорией Московского региона, три - над Калужской областью и один БПЛА – над Курской, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что силы российской ПВО ликвидировали за минувшую ночь 96 украинских беспилотников.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМинистерство обороны РФНовостиПВОРоссия
 
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