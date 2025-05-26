https://crimea.ria.ru/20250526/21-bespilotnik-vsu-unichtozhen-v-nebe-nad-rossiey-za-tri-chasa-1146727445.html

21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа

21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа - РИА Новости Крым, 26.05.2025

21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа

Силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T17:43

2025-05-26T17:43

2025-05-26T17:44

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

министерство обороны рф

новости

пво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По шесть вражеских дронов сбиты над территорией Орловской и Тульской областей, пять беспилотников уничтожены над территорией Московского региона, три - над Калужской областью и один БПЛА – над Курской, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что силы российской ПВО ликвидировали за минувшую ночь 96 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия