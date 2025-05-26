https://crimea.ria.ru/20250526/21-bespilotnik-vsu-unichtozhen-v-nebe-nad-rossiey-za-tri-chasa-1146727445.html
21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа
21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа - РИА Новости Крым, 26.05.2025
21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа
Силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T17:43
2025-05-26T17:43
2025-05-26T17:44
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
новости
пво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009541_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92d751146dde6560684628642face370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над пятью российскими регионами за три часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По шесть вражеских дронов сбиты над территорией Орловской и Тульской областей, пять беспилотников уничтожены над территорией Московского региона, три - над Калужской областью и один БПЛА – над Курской, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что силы российской ПВО ликвидировали за минувшую ночь 96 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила ракетами по военному аэродрому на Западной Украине"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009541_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1badd6f2a714bfb7efa4080101e8ed65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, пво, россия
21 беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Россией за три часа
21 украинский беспилотник уничтожили силы ПВО над российскими регионами за три часа
17:43 26.05.2025 (обновлено: 17:44 26.05.2025)