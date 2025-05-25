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Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни
Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T18:33
2025-05-25T18:37
новости
санкции
чечня
рамзан кадыров
верховная рада украины
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.В санкционных списках указаны помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Александр Богуслаев, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, глава "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников, а также владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов.В санкционных указах упоминаются девять предприятий Украины, Кипра и Нидерландов.Санкции предусматривают ограничение торговых операций (полное прекращение), блокировку активов, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, санкции, чечня, рамзан кадыров, верховная рада украины, украина, владимир зеленский
Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни

Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни

18:33 25.05.2025 (обновлено: 18:37 25.05.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям", – цитирует документ РИА Новости.
В санкционных списках указаны помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Александр Богуслаев, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, глава "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников, а также владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов.
В санкционных указах упоминаются девять предприятий Украины, Кипра и Нидерландов.
Санкции предусматривают ограничение торговых операций (полное прекращение), блокировку активов, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.
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