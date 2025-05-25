https://crimea.ria.ru/20250525/zavershenie-obmena-plennymi-i-ataki-dronov-na-regiony-rf--glavnoe-za-den-1146699138.html

Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день

Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день

Обмен пленными России и Украины по формуле "1000 на 1000" завершен. Попытки украинских боевиков атаковать беспилотниками российские регионы. В РФ заработал... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Обмен пленными России и Украины по формуле "1000 на 1000" завершен. Попытки украинских боевиков атаковать беспилотниками российские регионы. В РФ заработал реестр должников по алиментам. В Крыму заменят 200 трансформаторных подстанций. Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Завершение обмена пленными по договоренностям в СтамбулеЕще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщили в Минобороны РФ. Обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей завершен, отметили в российском военном ведомстве.Попытки ВСУ атаковать беспилотниками регионы РоссииДежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников. 16 из них были сбиты над Тульской областью, 14 уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями. Кроме того, семь беспилотников ВСУ за ночь сбиты над территорией Крыма. Днем в воскресенье киевские боевики пытались атаковать беспилотниками Москву. Дежурные средства российской ПВО за полдня в воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник. В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв.Успехи армии РоссииАрмия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. За сутки боев на всех направлениях фронта ВСУ потеряли еще 1400 боевиков, а также танки, орудия полевой артиллерии и другие вооружения, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Реестр алиментщиковС 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Информация об уклонистах уже есть в сети – в банке данных исполнительных производств. В "черном списке" уже значатся имена примерно 188 тысяч неплательщиков алиментов. В том числе это те, кто привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или объявлен в розыск. Сведения будут находится в открытом доступе до тех пор, пока сохраняется долг.200 трансформаторных подстанцийВ текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. По его словам, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250525/vozvraschenie-zhiteley-kurskoy-oblasti-iz-ukrainskogo-plena-prodolzhaetsya-1146698321.html

https://crimea.ria.ru/20250525/nalety-dronov-vsu-i-sozdanie-bufernoy-zony-na-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1146648416.html

https://crimea.ria.ru/20250525/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-pomoschnika-glavy-chechni-1146702359.html

https://crimea.ria.ru/20250525/krymchane-zadolzhali-800-millionov-rubley-po-alimentam-1146615626.html

https://crimea.ria.ru/20250525/ptitsa-nad-solntsem-uchenye-zafiksirovali-obekt-bolshe-zemli-1146700994.html

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