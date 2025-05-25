Рейтинг@Mail.ru
Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250525/zavershenie-obmena-plennymi-i-ataki-dronov-na-regiony-rf--glavnoe-za-den-1146699138.html
Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день
Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день
Обмен пленными России и Украины по формуле "1000 на 1000" завершен. Попытки украинских боевиков атаковать беспилотниками российские регионы. В РФ заработал... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T22:15
2025-05-25T22:21
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/19/1146696804_10:12:1262:716_1920x0_80_0_0_647f8cc53813c9cde3c87fb4a0465d21.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Обмен пленными России и Украины по формуле "1000 на 1000" завершен. Попытки украинских боевиков атаковать беспилотниками российские регионы. В РФ заработал реестр должников по алиментам. В Крыму заменят 200 трансформаторных подстанций. Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Завершение обмена пленными по договоренностям в СтамбулеЕще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщили в Минобороны РФ. Обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей завершен, отметили в российском военном ведомстве.Попытки ВСУ атаковать беспилотниками регионы РоссииДежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников. 16 из них были сбиты над Тульской областью, 14 уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями. Кроме того, семь беспилотников ВСУ за ночь сбиты над территорией Крыма. Днем в воскресенье киевские боевики пытались атаковать беспилотниками Москву. Дежурные средства российской ПВО за полдня в воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник. В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв.Успехи армии РоссииАрмия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. За сутки боев на всех направлениях фронта ВСУ потеряли еще 1400 боевиков, а также танки, орудия полевой артиллерии и другие вооружения, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Реестр алиментщиковС 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Информация об уклонистах уже есть в сети – в банке данных исполнительных производств. В "черном списке" уже значатся имена примерно 188 тысяч неплательщиков алиментов. В том числе это те, кто привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или объявлен в розыск. Сведения будут находится в открытом доступе до тех пор, пока сохраняется долг.200 трансформаторных подстанцийВ текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. По его словам, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250525/vozvraschenie-zhiteley-kurskoy-oblasti-iz-ukrainskogo-plena-prodolzhaetsya-1146698321.html
https://crimea.ria.ru/20250525/nalety-dronov-vsu-i-sozdanie-bufernoy-zony-na-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1146648416.html
https://crimea.ria.ru/20250525/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-pomoschnika-glavy-chechni-1146702359.html
https://crimea.ria.ru/20250525/krymchane-zadolzhali-800-millionov-rubley-po-alimentam-1146615626.html
https://crimea.ria.ru/20250525/ptitsa-nad-solntsem-uchenye-zafiksirovali-obekt-bolshe-zemli-1146700994.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/19/1146696804_171:14:1108:717_1920x0_80_0_0_6639ffe51ba5c2d8ac7fffb6e443014b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день

Завершение обмена пленными и атаки беспилотников ВСУ на регионы России – главное за день

22:15 25.05.2025 (обновлено: 22:21 25.05.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Обмен пленными России и Украины по формуле "1000 на 1000" завершен. Попытки украинских боевиков атаковать беспилотниками российские регионы. В РФ заработал реестр должников по алиментам. В Крыму заменят 200 трансформаторных подстанций. Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Завершение обмена пленными по договоренностям в Стамбуле

Еще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщили в Минобороны РФ. Обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей завершен, отметили в российском военном ведомстве.
Врио губернатора Курской области Хинштейн и уполномоченный по правам человека в России Москалькова
15:57
Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается

Попытки ВСУ атаковать беспилотниками регионы России

Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников. 16 из них были сбиты над Тульской областью, 14 уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями. Кроме того, семь беспилотников ВСУ за ночь сбиты над территорией Крыма. Днем в воскресенье киевские боевики пытались атаковать беспилотниками Москву. Дежурные средства российской ПВО за полдня в воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник. В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, в результате произошел взрыв.
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
16:43
Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю

Успехи армии России

Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. За сутки боев на всех направлениях фронта ВСУ потеряли еще 1400 боевиков, а также танки, орудия полевой артиллерии и другие вооружения, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Владимир Зеленский
18:33
Зеленский ввел санкции против помощника Кадырова

Реестр алиментщиков

С 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Информация об уклонистах уже есть в сети – в банке данных исполнительных производств. В "черном списке" уже значатся имена примерно 188 тысяч неплательщиков алиментов. В том числе это те, кто привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или объявлен в розыск. Сведения будут находится в открытом доступе до тех пор, пока сохраняется долг.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
20:54Радио "Спутник в Крыму"
Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам

200 трансформаторных подстанций

В текущем году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. По его словам, на сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.
Над Солнцем зафиксирован оптический объект размером больше Земли
17:40
Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Завершение обмена пленными и атаки дронов на регионы РФ – главное за день
21:43Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня
21:22Поезд подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
21:16Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД
20:54Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам
20:28Когда в Крыму появится кумысолечение
20:05Ведро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделе
19:51На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах
19:31В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение
19:06Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
18:33Зеленский ввел санкции против помощника Кадырова
18:22В аэропортах Москвы сняли ограничения
18:10Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы
17:40Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
17:02ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта
16:43Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю
16:15Крымский мост: очередь за два часа выросла почти в два раза
15:57Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается
15:16ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ
14:43Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены
Лента новостейМолния