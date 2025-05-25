https://crimea.ria.ru/20250525/vsu-snova-pytayutsya-atakovat-moskvu--v-stolitse-zakryty-tri-aeroporta--1146700084.html

ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта

ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта - РИА Новости Крым, 25.05.2025

ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта

Российские силы ПВО сбили четыре летящих на Москву беспилотника, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T17:02

2025-05-25T17:02

2025-05-25T17:44

новости

сергей собянин

москва

аэропорт

беспилотник (бпла, дрон)

росавиация

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили четыре летящих на Москву беспилотника, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.Об уничтожении первого дрона он проинформировал около 17 часов, позднее градоначальник сообщил об отражении атаки второго беспилотника и о сбитии еще двух.Как сообщает пресс-служа Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов."Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – сказано в сообщении ведомства.На этой неделе ВСУ массово пытались атаковать регионы России. Большое число дронов противник пытался направить на Москву. Так, например, в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, которые двигались по направлению к столице. Фрагмент беспилотника также упал на территории детского сада в Домодедово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250525/nalety-dronov-vsu-i-sozdanie-bufernoy-zony-na-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1146648416.html

москва

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей собянин, москва, аэропорт, беспилотник (бпла, дрон), росавиация, пво