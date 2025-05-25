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ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта
ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта - РИА Новости Крым, 25.05.2025
ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта
Российские силы ПВО сбили четыре летящих на Москву беспилотника, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T17:02
2025-05-25T17:44
новости
сергей собянин
москва
аэропорт
беспилотник (бпла, дрон)
росавиация
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили четыре летящих на Москву беспилотника, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.Об уничтожении первого дрона он проинформировал около 17 часов, позднее градоначальник сообщил об отражении атаки второго беспилотника и о сбитии еще двух.Как сообщает пресс-служа Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов."Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – сказано в сообщении ведомства.На этой неделе ВСУ массово пытались атаковать регионы России. Большое число дронов противник пытался направить на Москву. Так, например, в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, которые двигались по направлению к столице. Фрагмент беспилотника также упал на территории детского сада в Домодедово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250525/nalety-dronov-vsu-i-sozdanie-bufernoy-zony-na-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1146648416.html
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новости, сергей собянин, москва, аэропорт, беспилотник (бпла, дрон), росавиация, пво
ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта

На фоне атак ВСУ на Москву в столице закрыты три аэропорта

17:02 25.05.2025 (обновлено: 17:44 25.05.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили четыре летящих на Москву беспилотника, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении первого дрона он проинформировал около 17 часов, позднее градоначальник сообщил об отражении атаки второго беспилотника и о сбитии еще двух.
Как сообщает пресс-служа Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – сказано в сообщении ведомства.
На этой неделе ВСУ массово пытались атаковать регионы России. Большое число дронов противник пытался направить на Москву. Так, например, в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, которые двигались по направлению к столице. Фрагмент беспилотника также упал на территории детского сада в Домодедово.
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16:43
Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю
 
НовостиСергей СобянинМоскваАэропортБеспилотник (БПЛА, дрон)РосавиацияПВО
 
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