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ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ
ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 25.05.2025
ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ
Украинские боевики снова обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ, сообщается в официальном канале атомной... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T15:16
2025-05-25T15:22
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
магатэ
происшествия
атомная энергетика
запорожская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ, сообщается в официальном канале атомной электростанции.На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, подчеркнули на станции.Беспилотники ВСУ регулярно пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС. Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны Запада. Положить конец этой угрозе может только полная победа России на поле боя, заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминированиеРФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и УкраиныАтомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, магатэ, происшествия, атомная энергетика, запорожская область, обстрелы всу
ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ

ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ

15:16 25.05.2025 (обновлено: 15:22 25.05.2025)
 
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ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ, сообщается в официальном канале атомной электростанции.
"В день проведения ротации ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС", – сказано в сообщении.
На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, подчеркнули на станции.
Беспилотники ВСУ регулярно пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС. Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны Запада. Положить конец этой угрозе может только полная победа России на поле боя, заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
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В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиМАГАТЭПроисшествияАтомная энергетикаЗапорожская областьОбстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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