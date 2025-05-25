https://crimea.ria.ru/20250525/vsu-obstrelyali-territoriyu-zaes-vo-vremya-rotatsii-inspektorov-magate-1146697760.html

ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ

ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 25.05.2025

ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ

Украинские боевики снова обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ, сообщается в официальном канале атомной... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T15:16

2025-05-25T15:16

2025-05-25T15:22

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

магатэ

происшествия

атомная энергетика

запорожская область

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_70bbe89ad1ebbe9a9a309942bf34add5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ, сообщается в официальном канале атомной электростанции.На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, подчеркнули на станции.Беспилотники ВСУ регулярно пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС. Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны Запада. Положить конец этой угрозе может только полная победа России на поле боя, заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминированиеРФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и УкраиныАтомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, магатэ, происшествия, атомная энергетика, запорожская область, обстрелы всу