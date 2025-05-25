Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается
Возвращение из украинского плена жителей Курской области продолжается – Москалькова
15:57 25.05.2025 (обновлено: 16:00 25.05.2025)
© Уполномоченный по правам человека в Российской ФедерацииВрио губернатора Курской области Хинштейн и уполномоченный по правам человека в России Москалькова
© Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Процесс возвращения жителей Курской области из украинского плена продолжается, в заключении пока остаются 34 жителя региона. Об этом по итогам трехдневного обмена пленными между РФ и Украиной сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она поблагодарила президента РФ Владимира Путина за четкую и бескомпромиссную позицию, боровшегося за каждого человека, оказавшегося в плену, мирных граждан, заложников, лиц, ставших жертвами репрессий за их пророссийские взгляды, а также Минобороны России, спецслужбы, органы государственной власти за умелую и профессиональную организацию и проведение обмена.
"По результатам обмена удалось вернуть 880 военнослужащих, 20 курских жителей и 100 политических заключенных", – уточнила Москалькова.
Курян встретили на украино-белорусской границе, затем через Брянск сопроводили их до Курска, где им была организована встреча. Вернувшихся также встречали уполномоченные по правам человека в Брянской и Курской областях.
"Процесс возвращения продолжается. В заключении еще остаются 34 жителя Курской области", – сказала уполномоченный по правам человека в России.
Ранее в воскресенье прошел заключительный этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
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