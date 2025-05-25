https://crimea.ria.ru/20250525/vozvraschenie-zhiteley-kurskoy-oblasti-iz-ukrainskogo-plena-prodolzhaetsya-1146698321.html

Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается

Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается

Процесс возвращения жителей Курской области из украинского плена продолжается, в заключении пока остаются 34 жителя региона. Об этом по итогам трехдневного... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T15:57

2025-05-25T15:57

2025-05-25T16:00

татьяна москалькова

курская область

новости

обмен пленными

ситуация в курской области после нападения всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/19/1146698479_69:317:1212:960_1920x0_80_0_0_d7977fc2157dba0ed9e8ed65c4324c48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Процесс возвращения жителей Курской области из украинского плена продолжается, в заключении пока остаются 34 жителя региона. Об этом по итогам трехдневного обмена пленными между РФ и Украиной сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она поблагодарила президента РФ Владимира Путина за четкую и бескомпромиссную позицию, боровшегося за каждого человека, оказавшегося в плену, мирных граждан, заложников, лиц, ставших жертвами репрессий за их пророссийские взгляды, а также Минобороны России, спецслужбы, органы государственной власти за умелую и профессиональную организацию и проведение обмена.Курян встретили на украино-белорусской границе, затем через Брянск сопроводили их до Курска, где им была организована встреча. Вернувшихся также встречали уполномоченные по правам человека в Брянской и Курской областях.Ранее в воскресенье прошел заключительный этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250524/luchshiy-den-za-god-rossiyskie-voennye-ne-sderzhali-emotsiy-posle-obmena-1146683815.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, курская область, новости, обмен пленными, ситуация в курской области после нападения всу