https://crimea.ria.ru/20250525/vertolet-putina-okazalsya-v-epitsentre-otrazheniya-bespilotnoy-ataki-1146696106.html

Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки

Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки

Вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских дронов во время посещения Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T13:49

2025-05-25T13:49

2025-05-25T13:49

владимир путин (политик)

вертолет

безопасность

новости

новости сво

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139755699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_404485271af4a2b741080d25d8082840.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских дронов во время посещения Курской области. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия 24".Атака была отражена, российские военные полностью обеспечили безопасность президента, добавил он.20 мая президент РФ Владимир Путин приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечивают безопасность ПутинаПутин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границы"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вертолет, безопасность, новости, новости сво, обстрелы всу