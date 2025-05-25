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Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки
Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки
Вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских дронов во время посещения Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T13:49
2025-05-25T13:49
владимир путин (политик)
вертолет
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских дронов во время посещения Курской области. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия 24".Атака была отражена, российские военные полностью обеспечили безопасность президента, добавил он.20 мая президент РФ Владимир Путин приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечивают безопасность ПутинаПутин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границы"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), вертолет, безопасность, новости, новости сво, обстрелы всу
Вертолет Путина оказался в эпицентре отражения беспилотной атаки

Вертолет Путина был в эпицентре отражения беспилотной атаки ВСУ в Курской области - Дашков

13:49 25.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских дронов во время посещения Курской области. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия 24".
"(Вертолет президента был. — ред.) фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", — цитирует Дашкина РИА Новости.
Атака была отражена, российские военные полностью обеспечили безопасность президента, добавил он.
20 мая президент РФ Владимир Путин приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.
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Заголовок открываемого материала
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