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Ведро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделе

Ведро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Ведро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделе

На неделе в Крыму пройдут ливни с грозами, которые подарят полуострову недостающую влагу – выпадет больше месячной нормы осадков. Температуры при этом немного... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T20:05

2025-05-25T20:05

2025-05-25T20:05

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

прогноз

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму пройдут ливни с грозами, которые подарят полуострову недостающую влагу – выпадет больше месячной нормы осадков. Температуры при этом немного упадут, однако метеорологическое лето уже успело вступить в свои права, так что экстримов не будет. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, после выходных с июльскими температурами можно смело говорить о том, что в Крыму наступило метеорологическое лето: среднесуточная температура воздуха достигла +15 градусов. Это не значит, однако, что жара и сухая погода останутся теперь до конца мая или тем более на все лето, отметил синоптик."Будут откаты с точки зрения дополнительной влаги. Дожди жизненно необходимы Крыму, и кухня погоды исправит недочет", – заметил специалист.Исправления, по его подсчетам, начнутся во второй половине грядущей недели.В понедельник будет еще малооблачно и ясно. Ночью от +14 до +19, днем от +28 до +33 градусов. Во вторник под воздействием приближающейся циклонической депрессии облаков прибавится, ночью будет уже +13...+18, а днем +25...+30 градусов. Причем местами могут пройти небольшие дожди, а кучевая облачность станет более мощной."Начиная со среды атмосфера будет все более неустойчивой. То есть несколько дней июльской жары приведут к усилению конвекции, соответственно, над Черноморским бассейном сформируется термическая депрессия, которая будет питательной базой для возникновения башенок кучево-дождевых и даже грозовых облаков", – объяснил Тишковец.Ночью в среду столбики термометров покажут +13...+18 градусов, а днем +23...+28 с вероятностью локальных дождей. Самые же сильные ливни с грозами ожидаются в четверг.Приблизительно в таком же диапазоне будут температурные показатели и состояние атмосферы до конца недели, то есть в пятницу и субботу, 30 и 31 мая.А в воскресенье, в первый день лета, ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью +10...+15 градусов, днем +20...+22."Но это, кстати говоря, точь-в-точь укладывается в рамки многолетнего климата", – заметил метеоролог.По словам Тишковца, именно последняя неделя мая поправит ситуацию с влагой на полуострове. Суммарное количество осадков, например, в Симферополе достигнет 40 миллиметров, а это почти месячная норма, сказал специалист.Из-за такого сценария температура воды в Черном и Азовском морях, которая сейчас 12–15 и 16–17 градусов соответственно, понизится, и для нового прогревания ей потребуется еще недели две, считает метеоролог."Так что я думаю, купальный сезон через пару недель можно смело открывать", – подытожил Тишковец.Ранее он спрогнозировал отложенное лето на полуострове. А в Крымском гидрометцентре заявили, что купальный сезон начнется не раньше конца мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжейКакие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниПтица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли

https://crimea.ria.ru/20250525/anomalno-zharkoe-leto--vilfand-prokommentiroval-prognozy-1146698888.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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