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В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение
В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение - РИА Новости Крым, 25.05.2025
В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение
В каждом регионе Крыма в городах должны быть социальные приюты для бездомных людей, нуждающихся в помощи общества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T19:31
2025-05-25T19:31
мнения
радио "спутник в крыму"
елена алешкевич
приют для бездомных "переправа"
бездомные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В каждом регионе Крыма в городах должны быть социальные приюты для бездомных людей, нуждающихся в помощи общества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала замдиректора по социальной работе АНО "Центр по поддержке незащищенных слоев населения "Переправа" Елена Алешкевич.По ее словам, в открытый в Ялте социальный приют для бездомных, работающий по всему Южному берегу Крыма, ежегодно обращаются около 300 человек, и это только те, кто приходят сами, подчеркнула специалист. И отметила, что в центре поддержки работает социальный патруль, который находит таких людей.По словам Алешкевич, сейчас на улице Ломоносова в Ялте открывается также дневной пункт помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это место, куда люди смогут прийти помыться и переодеться, получить поддержку для организации лечения и помощь юриста, в том числе для обретения документов, работы и вообще себя в новой жизни, уточнила она.Но помощь этим людям нужна постоянная и комплексная, и чем она своевременнее и масштабнее, тем эффективнее такая работа, считает координатор социального проекта.Комментируя информацию о том, что в Севастополе должен появиться комплексный центр для социальной реабилитации и адаптации бездомных людей, специалист отметила, что город в этом нуждается, поэтому и приняты такие меры поддержки."По имеющейся у меня информации, это будет первое заведение, которое сможет принимать людей в такой трудной жизненной ситуации. Мы уже общались с властями, были встречи. Есть понимание, где будет эта территория (под приют – ред.). Она должна находиться далеко от жилых домов и чтобы там были коммуникации, чтобы людям можно было жить и восстанавливаться", – сказала Алешкевич.При этом она отметила, что команда сотрудников социального центра из Ялты будет готова помогать севастопольским коллегам организовать работу нового центра, как только в этом возникнет необходимость.Ранее на заседании правительства Севастополя директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина сообщила, что на создание комплексного центра для социальной реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 240 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягам "Не хочу больше пить": истории и судьбы крымских бездомныхПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданию
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
мнения, елена алешкевич, приют для бездомных "переправа", бездомные
В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение

В каждом Крыма должен быть комплексный приют для бездомных – мнение

19:31 25.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина без определенного места жительства
Мужчина без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В каждом регионе Крыма в городах должны быть социальные приюты для бездомных людей, нуждающихся в помощи общества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала замдиректора по социальной работе АНО "Центр по поддержке незащищенных слоев населения "Переправа" Елена Алешкевич.
"Очень важно, чтобы в каждом городе в каждом районе Крыма был такой социальный приют. Проблема бездомных – это та проблема, которую нужно решать на местах", – сказала Алешкевич.
По ее словам, в открытый в Ялте социальный приют для бездомных, работающий по всему Южному берегу Крыма, ежегодно обращаются около 300 человек, и это только те, кто приходят сами, подчеркнула специалист. И отметила, что в центре поддержки работает социальный патруль, который находит таких людей.
По словам Алешкевич, сейчас на улице Ломоносова в Ялте открывается также дневной пункт помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это место, куда люди смогут прийти помыться и переодеться, получить поддержку для организации лечения и помощь юриста, в том числе для обретения документов, работы и вообще себя в новой жизни, уточнила она.
Но помощь этим людям нужна постоянная и комплексная, и чем она своевременнее и масштабнее, тем эффективнее такая работа, считает координатор социального проекта.
"Чем быстрее помочь им восстановиться, тем меньше травм и болезней человек получит. И очень важно внимание и человеческое отношение", – сказала Алешкевич.
Комментируя информацию о том, что в Севастополе должен появиться комплексный центр для социальной реабилитации и адаптации бездомных людей, специалист отметила, что город в этом нуждается, поэтому и приняты такие меры поддержки.
"По имеющейся у меня информации, это будет первое заведение, которое сможет принимать людей в такой трудной жизненной ситуации. Мы уже общались с властями, были встречи. Есть понимание, где будет эта территория (под приют – ред.). Она должна находиться далеко от жилых домов и чтобы там были коммуникации, чтобы людям можно было жить и восстанавливаться", – сказала Алешкевич.
При этом она отметила, что команда сотрудников социального центра из Ялты будет готова помогать севастопольским коллегам организовать работу нового центра, как только в этом возникнет необходимость.

"Мы готовы максимально поддержать город в этом направлении. Мы готовы своей командой включиться и поддерживать ту, которая будет работать в Севастополе, может быть даже часть наших ребят поедет туда", – сказала Алешкевич.

Ранее на заседании правительства Севастополя директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина сообщила, что на создание комплексного центра для социальной реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 240 миллионов рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияЕлена АлешкевичПриют для бездомных "Переправа"Бездомные
 
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