https://crimea.ria.ru/20250525/v-belgorodskoy-oblasti-posle-podryva-poezda-sformirovan-opershtab-1146704798.html

В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб

В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб - РИА Новости Крым, 25.05.2025

В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб

После подрыва железнодорожного состава в Белгородской области сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T23:37

2025-05-25T23:37

2025-05-25T23:47

белгородская область

железная дорога

юго-восточная железная дорога

поезд

новости

взрывчатка

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/50/1118485075_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87425e3c1cf0d0ab2dfa17c55439475a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. После подрыва железнодорожного состава в Белгородской области сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).В результате задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол – Валуйки, пассажирский №392 Валуйки – Курск, предупредили в ЮВЖД. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.Вечером в воскресенье губернатор Белгородской области сообщил, что железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, в результате чего произошел взрыв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, железная дорога, юго-восточная железная дорога, поезд, новости, взрывчатка, взрыв