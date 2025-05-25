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В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб
В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб - РИА Новости Крым, 25.05.2025
В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб
После подрыва железнодорожного состава в Белгородской области сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T23:37
2025-05-25T23:47
белгородская область
железная дорога
юго-восточная железная дорога
поезд
новости
взрывчатка
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. После подрыва железнодорожного состава в Белгородской области сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).В результате задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол – Валуйки, пассажирский №392 Валуйки – Курск, предупредили в ЮВЖД. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.Вечером в воскресенье губернатор Белгородской области сообщил, что железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, в результате чего произошел взрыв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, железная дорога, юго-восточная железная дорога, поезд, новости, взрывчатка, взрыв
В Белгородской области после подрыва поезда сформирован оперштаб

После подрыва поезда в Белгородской области сформирован оперативный штаб

23:37 25.05.2025 (обновлено: 23:47 25.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. После подрыва железнодорожного состава в Белгородской области сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"Сегодня в 16:25 в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть. Схода подвижного состава и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы… На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия", – цитирует РИА Новости ЮВЖД.

В результате задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол – Валуйки, пассажирский №392 Валуйки – Курск, предупредили в ЮВЖД. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Вечером в воскресенье губернатор Белгородской области сообщил, что железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, в результате чего произошел взрыв.
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Белгородская областьЖелезная дорогаЮго-Восточная железная дорогаПоездНовостиВзрывчаткаВзрыв
 
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