https://crimea.ria.ru/20250525/v-aeroportakh-moskvy-snyali-ogranicheniya-1146702168.html
В аэропортах Москвы сняли ограничения
В аэропортах Москвы сняли ограничения - РИА Новости Крым, 25.05.2025
В аэропортах Москвы сняли ограничения
В аэропортах Москвы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T18:22
2025-05-25T18:22
2025-05-25T18:26
росавиация
москва
аэропорт
самолет
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В аэропортах Москвы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов и были введены около 17 часов. В течение часа были нейтрализованы пять беспилотников, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, москва, аэропорт, самолет, безопасность
В аэропортах Москвы сняли ограничения
В аэропортах Москвы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
18:22 25.05.2025 (обновлено: 18:26 25.05.2025)