https://crimea.ria.ru/20250525/v-aeroportakh-moskvy-snyali-ogranicheniya-1146702168.html

В аэропортах Москвы сняли ограничения

В аэропортах Москвы сняли ограничения - РИА Новости Крым, 25.05.2025

В аэропортах Москвы сняли ограничения

В аэропортах Москвы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T18:22

2025-05-25T18:22

2025-05-25T18:26

росавиация

москва

аэропорт

самолет

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В аэропортах Москвы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов и были введены около 17 часов. В течение часа были нейтрализованы пять беспилотников, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250525/nalety-dronov-vsu-i-sozdanie-bufernoy-zony-na-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1146648416.html

москва

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, москва, аэропорт, самолет, безопасность