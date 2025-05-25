Рейтинг@Mail.ru
Старт лета: погода в Крыму 25 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250525/start-leta-pogoda-v-krymu-25-maya-1146674553.html
Старт лета: погода в Крыму 25 мая
Старт лета: погода в Крыму 25 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Старт лета: погода в Крыму 25 мая
В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-25T00:01
2025-05-24T10:45
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146026080_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cbff3d0c0207117b70160bdf17c5adb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +13...15, днем столбики термометров покажут +22...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146026080_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_df69e46f3554a7e215e19e9d406466c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, крымский гидрометцентр
Старт лета: погода в Крыму 25 мая

Погода в Крыму 25 мая

00:01 25.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСолнце и трава
Солнце и трава
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, днем 25 мая местами порывы до 15 м/с, ночью +10…15, днем +22…27, в степных и предгорных районах воздух прогреется до +30, в горах +16…21", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +13...15, днем столбики термометров покажут +22...27.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Старт лета: погода в Крыму 25 мая
00:00Какой сегодня праздник: 25 мая
21:56Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день
21:30"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
21:18Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
20:56В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь
20:33Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор
20:13В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльника
19:51В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
19:37Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена
19:17"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
18:56США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
18:39Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы
18:19Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому
17:45Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
17:35Беспилотник уничтожен над Крымом
17:29В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы
17:03В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины
16:42"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы
16:37Проигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты
Лента новостейМолния