https://crimea.ria.ru/20250525/start-leta-pogoda-v-krymu-25-maya-1146674553.html
Старт лета: погода в Крыму 25 мая
Старт лета: погода в Крыму 25 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Старт лета: погода в Крыму 25 мая
В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-25T00:01
2025-05-25T00:01
2025-05-24T10:45
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146026080_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cbff3d0c0207117b70160bdf17c5adb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +13...15, днем столбики термометров покажут +22...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146026080_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_df69e46f3554a7e215e19e9d406466c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, крымский гидрометцентр
Старт лета: погода в Крыму 25 мая
Погода в Крыму 25 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, днем 25 мая местами порывы до 15 м/с, ночью +10…15, днем +22…27, в степных и предгорных районах воздух прогреется до +30, в горах +16…21", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +13...15, днем столбики термометров покажут +22...27.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.