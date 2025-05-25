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Старт лета: погода в Крыму 25 мая

Старт лета: погода в Крыму 25 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Старт лета: погода в Крыму 25 мая

В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.05.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью температура воздуха составит +13...15, днем столбики термометров покажут +22...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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