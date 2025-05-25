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Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены
Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены
Стамбульские договоренности об обмене пленными между Россией с Украиной, достигнутые 16 мая, полностью выполнены. Об этом заявил замминистра обороны РФ... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T14:43
2025-05-25T14:43
2025-05-25T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Стамбульские договоренности об обмене пленными между Россией с Украиной, достигнутые 16 мая, полностью выполнены. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.23, 24 и 25 мая из украинского плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан, уточнил замминистра обороны России.И подчеркнул, что РФ рассчитывает, что проведенный по инициативе российской делегации масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса.Фомин поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.Ранее в воскресенье прошел заключительный этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, украина, обмен пленными, министерство обороны рф
Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены
Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины полностью выполнены
14:43 25.05.2025 (обновлено: 14:45 25.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Стамбульские договоренности об обмене пленными между Россией с Украиной, достигнутые 16 мая, полностью выполнены. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме", – сказал Фомин.
23, 24 и 25 мая из украинского плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан, уточнил замминистра обороны России.
И подчеркнул, что РФ рассчитывает, что проведенный по инициативе российской делегации масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса.
Фомин поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.
Ранее в воскресенье прошел
заключительный этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.
Договоренность об обмене
пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
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