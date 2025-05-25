https://crimea.ria.ru/20250525/stambulskie-dogovorennosti-po-obmenu-plennymi-rossii-i-ukrainy-vypolneny-1146696629.html

Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены

Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены

Стамбульские договоренности об обмене пленными между Россией с Украиной, достигнутые 16 мая, полностью выполнены. Об этом заявил замминистра обороны РФ... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T14:43

2025-05-25T14:43

2025-05-25T14:45

новости

россия

украина

обмен пленными

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/19/1146696804_10:12:1262:716_1920x0_80_0_0_647f8cc53813c9cde3c87fb4a0465d21.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Стамбульские договоренности об обмене пленными между Россией с Украиной, достигнутые 16 мая, полностью выполнены. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.23, 24 и 25 мая из украинского плена возвратили 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан, уточнил замминистра обороны России.И подчеркнул, что РФ рассчитывает, что проведенный по инициативе российской делегации масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса.Фомин поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.Ранее в воскресенье прошел заключительный этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули 303 бойца. Взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250524/luchshiy-den-za-god-rossiyskie-voennye-ne-sderzhali-emotsiy-posle-obmena-1146683815.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, украина, обмен пленными, министерство обороны рф