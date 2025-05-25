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"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата

"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата - РИА Новости Крым, 25.05.2025

"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата

В Казачьей бухте Севастополя проходит 11-я парусная регата "Русская весна". В этом году она приурочена к 80-й годовщине Великой Победы и посвящена также подвигу РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T12:01

2025-05-25T12:01

2025-05-25T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Казачьей бухте Севастополя проходит 11-я парусная регата "Русская весна". В этом году она приурочена к 80-й годовщине Великой Победы и посвящена также подвигу участников специальной военной операции, в том числе морякам. Участники соревнуются на Кубок вице-адмирала, Героя России Олега Белавенцева, передает корреспондент РИА Новости Крым.Это уже третий день гонок. В первые два дня соревнования прошли среди детско-юношеских классов яхт "Зум-8", Лазер 4,7", "Лазер-радиал" и "Оптимист". Сегодня же за кубок борются 11 взрослых экипажей из опытных спортсменов, выступающих на яхтах "MX700".На мероприятие съехались больше 120 участников из десяти регионов России: это команды из Крыма, в том числе впервые - из Феодосии и Щелкино, а также из Севастополя, Таганрога, Ростова-на-Дону, Луганска, Херсона, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и других городов. Для того, чтобы поприветствовать участников, в город-герой прибыли руководители республики Крым.Среди гостей также: депутат Госдумы России Леонид Бабашов, руководитель Санкт-Петербургского морского собрания Сергей Ирютин, первый заместитель полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров, представители власти Севастополя, Черноморского флота и гости.Необходимость развития парусного спорта в регионе отметил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.Задача участников - на скорость пройти четыре морских мили. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчь прибыла парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства"В Крыму будут возрождать парусный спортМечта о парусах: у берегов Феодосии поднимут затопленные колокола

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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