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"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата
"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата - РИА Новости Крым, 25.05.2025
"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата
В Казачьей бухте Севастополя проходит 11-я парусная регата "Русская весна". В этом году она приурочена к 80-й годовщине Великой Победы и посвящена также подвигу РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T12:01
2025-05-25T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Казачьей бухте Севастополя проходит 11-я парусная регата "Русская весна". В этом году она приурочена к 80-й годовщине Великой Победы и посвящена также подвигу участников специальной военной операции, в том числе морякам. Участники соревнуются на Кубок вице-адмирала, Героя России Олега Белавенцева, передает корреспондент РИА Новости Крым.Это уже третий день гонок. В первые два дня соревнования прошли среди детско-юношеских классов яхт "Зум-8", Лазер 4,7", "Лазер-радиал" и "Оптимист". Сегодня же за кубок борются 11 взрослых экипажей из опытных спортсменов, выступающих на яхтах "MX700".На мероприятие съехались больше 120 участников из десяти регионов России: это команды из Крыма, в том числе впервые - из Феодосии и Щелкино, а также из Севастополя, Таганрога, Ростова-на-Дону, Луганска, Херсона, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и других городов. Для того, чтобы поприветствовать участников, в город-герой прибыли руководители республики Крым.Среди гостей также: депутат Госдумы России Леонид Бабашов, руководитель Санкт-Петербургского морского собрания Сергей Ирютин, первый заместитель полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров, представители власти Севастополя, Черноморского флота и гости.Необходимость развития парусного спорта в регионе отметил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.Задача участников - на скорость пройти четыре морских мили. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчь прибыла парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства"В Крыму будут возрождать парусный спортМечта о парусах: у берегов Феодосии поднимут затопленные колокола
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парусный спорт, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, спорт, видео, олег белавенцев
"Русская весна": в Севастополе проходит парусная регата
В Севастополе проходит парусная регата "Русская весна"
12:01 25.05.2025 (обновлено: 12:20 25.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым.
В Казачьей бухте Севастополя проходит 11-я парусная регата "Русская весна". В этом году она приурочена к 80-й годовщине Великой Победы и посвящена также подвигу участников специальной военной операции, в том числе морякам. Участники соревнуются на Кубок вице-адмирала, Героя России Олега Белавенцева, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Это уже третий день гонок. В первые два дня соревнования прошли среди детско-юношеских классов яхт "Зум-8", Лазер 4,7", "Лазер-радиал" и "Оптимист". Сегодня же за кубок борются 11 взрослых экипажей из опытных спортсменов, выступающих на яхтах "MX700".
"Прежде всего, мы эту регату делаем для крымчан, но поскольку организация федерациями очень высокого уровня, поэтому стали приезжать участники из Ростова, Краснодарского края, наших исторических территорий, есть москвичи, сибиряки – желающих очень много. Вообще участники очень разные. За 11 лет соревновались выдающиеся спортсмены, чемпионы мира, военачальники, политики… Уверен, регата будет иметь дальнейшее развитие", - сказал журналистам Герой России, вице-адмирал, учредитель регаты "Русская весна" Олег Белавенцев на старте открытия третьего соревновательного дня.
На мероприятие съехались больше 120 участников из десяти регионов России: это команды из Крыма, в том числе впервые - из Феодосии и Щелкино, а также из Севастополя, Таганрога, Ростова-на-Дону, Луганска, Херсона, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и других городов. Для того, чтобы поприветствовать участников, в город-герой прибыли руководители республики Крым.
Среди гостей также: депутат Госдумы России Леонид Бабашов, руководитель Санкт-Петербургского морского собрания Сергей Ирютин, первый заместитель полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров, представители власти Севастополя, Черноморского флота и гости.
"Сегодняшнее мероприятие посвящено подвигу моряков ВМФ России и в поддержку тех ребят, которые сегодня на фронте защищают наше мирное небо, нашу мирную жизнь. Большая честь принимать участие в таком мероприятии. Я сам плавал первые два года, несколько раз травмировался. Сейчас – это профессиональные экипажи, мы благодарны участникам, гостям, организаторам", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Необходимость развития парусного спорта в регионе отметил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.
Задача участников - на скорость пройти четыре морских мили.
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