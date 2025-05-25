https://crimea.ria.ru/20250525/rf-napravit-shvetsii-notu-protesta-v-svyazi-s-napadeniem-na-posolstvo---mid-1146696261.html
РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД
РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД - РИА Новости Крым, 25.05.2025
РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T14:05
2025-05-25T14:05
2025-05-25T14:05
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
швеция
происшествия
посольство рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в ШвецииЕмкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия."Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), швеция, происшествия, посольство рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в Швеции
Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия.
"Завтра Стокгольм получит ноту протеста”, - сказала Захарова.
"Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.
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