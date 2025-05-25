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РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД
РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД - РИА Новости Крым, 25.05.2025
РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T14:05
2025-05-25T14:05
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
швеция
происшествия
посольство рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в ШвецииЕмкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия."Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), швеция, происшествия, посольство рф

РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД

14:05 25.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в Швеции
Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия.
"Завтра Стокгольм получит ноту протеста”, - сказала Захарова.
"Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ШвецияПроисшествияпосольство РФ
 
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