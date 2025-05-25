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Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
Ученые зафиксировали над Солнцем загадочный оптический объект в форме птицы, превосходящий размером Землю примернов 10 раз. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T17:40
2025-05-25T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали над Солнцем загадочный оптический объект в форме птицы, превосходящий размером Землю примернов 10 раз. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, размах крыла "птицы" составляет около 150 тысяч километров, высота "полета" над поверхностью Солнца – около двух миллионов километров. Размер "птицы", если считать, что это физический, а не оптический объект, более чем в 10 раз превосходит размер Земли.Снимок кажется очень редким, он получен в канале телескопа C2. Ученые предлагают обсудить происхождение объекта и принимают любые версии вплоть до вмешательства инопланетного разума.Мощная вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в ночь на воскресенье, сообщали ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На графике, представленном на сайте лаборатории, показано, что вспышка мощностью Х1.1 началась в 4:46 мск, достигла пика к 4:52 мск, и завершилась в 4:57.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца маяУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеКрымский астроном открыл новую комету
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новости, космос, солнце, земля, институт солнечно-земной физики, астрономия, наука и технологии
Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли

Над Солнцем зафиксирован оптический объект размером больше Земли – ученые

17:40 25.05.2025 (обновлено: 17:43 25.05.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАННад Солнцем зафиксирован оптический объект размером больше Земли
Над Солнцем зафиксирован оптический объект размером больше Земли
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали над Солнцем загадочный оптический объект в форме птицы, превосходящий размером Землю примернов 10 раз. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"Красивый и отчасти загадочный снимок поступил с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна "птица" или "летательный аппарат" с тянущимся за ним "пламенным следом", – сказано в сообщении лаборатории.

По данным ученых, размах крыла "птицы" составляет около 150 тысяч километров, высота "полета" над поверхностью Солнца – около двух миллионов километров. Размер "птицы", если считать, что это физический, а не оптический объект, более чем в 10 раз превосходит размер Земли.
Снимок кажется очень редким, он получен в канале телескопа C2. Ученые предлагают обсудить происхождение объекта и принимают любые версии вплоть до вмешательства инопланетного разума.
Мощная вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в ночь на воскресенье, сообщали ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На графике, представленном на сайте лаборатории, показано, что вспышка мощностью Х1.1 началась в 4:46 мск, достигла пика к 4:52 мск, и завершилась в 4:57.
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