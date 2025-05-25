https://crimea.ria.ru/20250525/ptitsa-nad-solntsem-uchenye-zafiksirovali-obekt-bolshe-zemli-1146700994.html

Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли

Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли

Ученые зафиксировали над Солнцем загадочный оптический объект в форме птицы, превосходящий размером Землю примернов 10 раз. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T17:40

2025-05-25T17:40

2025-05-25T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ученые зафиксировали над Солнцем загадочный оптический объект в форме птицы, превосходящий размером Землю примернов 10 раз. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, размах крыла "птицы" составляет около 150 тысяч километров, высота "полета" над поверхностью Солнца – около двух миллионов километров. Размер "птицы", если считать, что это физический, а не оптический объект, более чем в 10 раз превосходит размер Земли.Снимок кажется очень редким, он получен в канале телескопа C2. Ученые предлагают обсудить происхождение объекта и принимают любые версии вплоть до вмешательства инопланетного разума.Мощная вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в ночь на воскресенье, сообщали ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На графике, представленном на сайте лаборатории, показано, что вспышка мощностью Х1.1 началась в 4:46 мск, достигла пика к 4:52 мск, и завершилась в 4:57.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца маяУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеКрымский астроном открыл новую комету

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, космос, солнце, земля, институт солнечно-земной физики, астрономия, наука и технологии