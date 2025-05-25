https://crimea.ria.ru/20250525/ochered-k-krymskomu-mostu-uvelichivaetsya--aktualnye-dannye-1146690980.html

Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные

Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные

Очередь к Крымскому мосту увеличилась до 110 автомобилей за час, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T11:07

2025-05-25T11:07

2025-05-25T11:27

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

тамань

керчь

керченский пролив

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139382917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f9f77685d53e8fee45d6062b6fa173f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Очередь к Крымскому мосту увеличилась до 110 автомобилей за час, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 10 часов утра сообщалось о 64 машинах на подъехдах к транспортному переходу со стороны Краснодарского Края.Сейчас в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. Со стороны Керчи проезд свободен, информирует канал по состоянию на 11 часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в КрымСухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – экспертМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

крымский мост

тамань

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, тамань, керчь, керченский пролив, транспорт