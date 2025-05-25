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Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные
Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные
Очередь к Крымскому мосту увеличилась до 110 автомобилей за час, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T11:07
2025-05-25T11:27
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
тамань
керчь
керченский пролив
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Очередь к Крымскому мосту увеличилась до 110 автомобилей за час, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 10 часов утра сообщалось о 64 машинах на подъехдах к транспортному переходу со стороны Краснодарского Края.Сейчас в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. Со стороны Керчи проезд свободен, информирует канал по состоянию на 11 часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в КрымСухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – экспертМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
крымский мост
тамань
керчь
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353
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крымский мост, очереди на крымском мосту, тамань, керчь, керченский пролив, транспорт
Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные

Очередь к Крымскому мосту увеличилась до 110 автомобилей за час

11:07 25.05.2025 (обновлено: 11:27 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Очередь к Крымскому мосту увеличилась до 110 автомобилей за час, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 10 часов утра сообщалось о 64 машинах на подъехдах к транспортному переходу со стороны Краснодарского Края.
Сейчас в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. Со стороны Керчи проезд свободен, информирует канал по состоянию на 11 часов.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТаманьКерчьКерченский проливТранспорт
 
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