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Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать
Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать
С 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Основные сведения о реестре приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T10:55
2025-05-25T11:26
алименты
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федеральная служба судебных приставов (фссп)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. С 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Основные сведения о реестре приводит РИА Новости.Уточняется, что в "черном списке" уже значатся имена примерно 188 тысяч неплательщиков алиментов. В том числе это те, кто привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или объявлен в розыск.Теперь проверять сотрудников по реестру будут работодатели, при обнаружении задолженности в счет ее погашения будет списываться часть зарплаты. Предполагается, что в будущем должники будут лишены доступа к "Госуслугам", возможности оформлять кредиты и поступать на госслужбу.Сведения будут находится в открытом доступе до тех пор, пока сохраняется долг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты ветеранам и борьба с диверсантами: новое в законах с маяГодами не платила алименты: крымчанке вынесли приговорАлиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
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РИА Новости Крым
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алименты, закон и право, семья, общество, россия, новости, федеральная служба судебных приставов (фссп)
Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать

Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать

10:55 25.05.2025 (обновлено: 11:26 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. С 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Основные сведения о реестре приводит РИА Новости.
"Информация об уклонистах уже есть в сети – в банке данных исполнительных производств", - информирует агентство.
Уточняется, что в "черном списке" уже значатся имена примерно 188 тысяч неплательщиков алиментов. В том числе это те, кто привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или объявлен в розыск.
Теперь проверять сотрудников по реестру будут работодатели, при обнаружении задолженности в счет ее погашения будет списываться часть зарплаты. Предполагается, что в будущем должники будут лишены доступа к "Госуслугам", возможности оформлять кредиты и поступать на госслужбу.
Сведения будут находится в открытом доступе до тех пор, пока сохраняется долг.
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