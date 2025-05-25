https://crimea.ria.ru/20250525/obschedostupnyy-reestr-alimentschikov-nachal-rabotu-v-rf--chto-nuzhno-znat-1146690823.html

Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать

Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать

С 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Основные сведения о реестре приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T10:55

2025-05-25T10:55

2025-05-25T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. С 25 мая в России заработал реестр должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Основные сведения о реестре приводит РИА Новости.Уточняется, что в "черном списке" уже значатся имена примерно 188 тысяч неплательщиков алиментов. В том числе это те, кто привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или объявлен в розыск.Теперь проверять сотрудников по реестру будут работодатели, при обнаружении задолженности в счет ее погашения будет списываться часть зарплаты. Предполагается, что в будущем должники будут лишены доступа к "Госуслугам", возможности оформлять кредиты и поступать на госслужбу.Сведения будут находится в открытом доступе до тех пор, пока сохраняется долг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты ветеранам и борьба с диверсантами: новое в законах с маяГодами не платила алименты: крымчанке вынесли приговорАлиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алименты, закон и право, семья, общество, россия, новости, федеральная служба судебных приставов (фссп)