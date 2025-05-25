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Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО

Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО

Еще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T12:10

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пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Еще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщило Минобороны России.Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Обмен пленными в рамках договоренностей по формуле "1 000 на 1 000" завершен, отметили в военном ведомстве.Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.24 мая произошел второй раунд обмена - домой вернулись по 307 человек с каждой стороны.Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек 2025-05-25T12:10 true PT0M28S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пленные, обмен пленными, украина, россия, новости