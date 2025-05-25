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Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО
Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО
Еще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T12:10
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пленные
обмен пленными
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Еще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщило Минобороны России.Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Обмен пленными в рамках договоренностей по формуле "1 000 на 1 000" завершен, отметили в военном ведомстве.Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.24 мая произошел второй раунд обмена - домой вернулись по 307 человек с каждой стороны.Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами в формате 390 на 390. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек
Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пленные, обмен пленными, украина, россия, новости
Обмен пленными России и Украины по формуле 1000 на 1000 завершен - ВИДЕО

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000 - ВИДЕО

12:10 25.05.2025 (обновлено: 12:41 25.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Еще 303 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена по формуле "1000 на 1000", сообщило Минобороны России.

"25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Обмен пленными в рамках договоренностей по формуле "1 000 на 1 000" завершен, отметили в военном ведомстве.
Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными. Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
24 мая произошел второй раунд обмена - домой вернулись по 307 человек с каждой стороны.
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