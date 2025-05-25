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Новости СВО: Киев продолжает терять живую силу и вооружения - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Новости СВО: Киев продолжает терять живую силу и вооружения
Новости СВО: Киев продолжает терять живую силу и вооружения - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Новости СВО: Киев продолжает терять живую силу и вооружения
ВСУ потеряли еще 1400 боевиков, а также танки, орудия полевой артиллерии и другие вооружения и технику за сутки боев на всех направлениях фронта, сообщается в... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T13:11
2025-05-25T13:11
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
украина
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1400 боевиков, а также танки, орудия полевой артиллерии и другие вооружения и технику за сутки боев на всех направлениях фронта, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидировали до 220 боевиков ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 230 человек, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки разбили до 260 боевиков, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 435 солдат, две боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.В зоне действия группировки "Восток" ВСУ потеряли свыше 165 человек, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцами группы "Днепр" уничтожены до 90 неонацистов, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеских военных аэродромов, склады боеприпасов, цеха производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.Средства ПВО сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 570 танков и других боевых бронированных машин, 1 564 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 266 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 949 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по украинской "оборонке" нанесли ВС РоссииАрмия России освободила Романовку в ДНРНовости СВО: названы катастрофические потери ВСУ на фронте
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РИА Новости Крым
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96
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Новости СВО: Киев продолжает терять живую силу и вооружения

Минобороны: ВСУ потеряли еще 1400 боевиков за сутки боев

13:11 25.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1400 боевиков, а также танки, орудия полевой артиллерии и другие вооружения и технику за сутки боев на всех направлениях фронта, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" ликвидировали до 220 боевиков ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 230 человек, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки разбили до 260 боевиков, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 435 солдат, две боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.
В зоне действия группировки "Восток" ВСУ потеряли свыше 165 человек, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцами группы "Днепр" уничтожены до 90 неонацистов, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеских военных аэродромов, склады боеприпасов, цеха производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 570 танков и других боевых бронированных машин, 1 564 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 266 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 949 единиц специальной военной автомобильной техники.
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