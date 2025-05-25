https://crimea.ria.ru/20250525/nalety-dronov-vsu-i-sozdanie-bufernoy-zony-na-ukraine--glavnoe-za-nedelyu-1146648416.html

Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю

Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю

Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и перспективы переговорного процесса. Массированные беспилотные... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и перспективы переговорного процесса. Массированные беспилотные атаки ВСУ на регионы РФ. Создание буферной зоны на Украине. Заявление бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о границах Украины. Итоги второго тура президентских выборов в Румынии. Санкции Евросоюза против "Херсонеса Таврического". Поиск пропавших детей в Крыму. Прогноз магнитных бурь до конца мая.О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Переговорный процесс России и УкраиныВ понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. После разговора российский лидер заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате. При этом, как заявили в Кремле, конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию на Украине пока нет.Массированные атаки ВСУНа этой неделе ВСУ массово пытались атаковать регионы России. Большое число дронов противник пытался направить на Москву. Так, например, в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, которые двигались по направлению к столице. Фрагмент беспилотника также упал на территории детского сада в Домодедово.Буферная зонаВооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны. Он подчеркнул, что эта необходимость связана с действиями врага, который не прекращает обстрелов, и, как правило, выбирает цели, не имеющие военного значения, в том числе жилые дома.Заявление ЗалужногоБывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный на этой неделе на форуме в Киеве заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. По его мнению, рассчитывающие на это "надеются на какое-то чудо".Выборы в РумынииВторой тур президентских выборов прошел в Румынии 18 мая на фоне масштабного политического кризиса. Мэр Бухареста Никушор Дан, одержавший победу во втором туре, выступает за укрепление интеграции страны в Евросоюз и НАТО, продолжение поддержки Украины, а также увеличение расходов на оборону.Херсонес под санкциямиНа этой неделе совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ. В новый пакет включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ, а также 75 физических и юридических лиц. Помимо крупных компаний и оборонных предприятий, в черный список попал музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе. Санкции Европейского союза в отношении директора и самого музея-заповедника – безосновательные и нелогичные, культура должна быть вне политики, заявили в пресс-службе учреждения.Поиск пропавших детейВ Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых, сообщила на этой неделе старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елена Горгадзе. По ее словам, большая часть пропавших детей – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. В большинстве случаев детей находят в течение суток.Магнитные бури в мае28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря уровня G1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. 30 мая геомагнитная сфера немного успокоится, но все же не полностью – прогноз на этот день остается в "желтой" зоне. 31 мая ожидается спокойная космическая погода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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