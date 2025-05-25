https://crimea.ria.ru/20250525/nad-pyatyu-regionami-rossii-sbili-51-bespilotnik-za-poldnya-1146704322.html

Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня

Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня

Дежурные средства российской ПВО за полдня воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T21:43

2025-05-25T21:43

2025-05-25T22:00

министерство обороны рф

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пво

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за полдня воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.21 беспилотник сбит над Курской областью, 12 – над Орловской, 11 – над Тульской, шесть – над территорией Московского региона, один – над Калужской областью, перечислили в Минобороны РФ.В ночь на воскресенье российская ПВО уничтожила и перехватила над российскими регионами 110 украинских беспилотников. Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

орловская область

тульская область

московская область

калужская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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