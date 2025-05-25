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Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня
Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня
Дежурные средства российской ПВО за полдня воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T21:43
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министерство обороны рф
новости
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
курская область
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тульская область
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калужская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за полдня воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.21 беспилотник сбит над Курской областью, 12 – над Орловской, 11 – над Тульской, шесть – над территорией Московского региона, один – над Калужской областью, перечислили в Минобороны РФ.В ночь на воскресенье российская ПВО уничтожила и перехватила над российскими регионами 110 украинских беспилотников. Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), курская область, орловская область, тульская область, московская область, калужская область
Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня

51 беспилотник сбили за полдня над пятью регионами России

21:43 25.05.2025 (обновлено: 22:00 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за полдня воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
"С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
21 беспилотник сбит над Курской областью, 12 – над Орловской, 11 – над Тульской, шесть – над территорией Московского региона, один – над Калужской областью, перечислили в Минобороны РФ.
В ночь на воскресенье российская ПВО уничтожила и перехватила над российскими регионами 110 украинских беспилотников. Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Крымом.
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Министерство обороны РФНовостиПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Курская областьОрловская областьТульская областьМосковская областьКалужская область
 
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