https://crimea.ria.ru/20250525/nad-pyatyu-regionami-rossii-sbili-51-bespilotnik-za-poldnya-1146704322.html
Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня
Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня
Дежурные средства российской ПВО за полдня воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T21:43
2025-05-25T21:43
2025-05-25T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за полдня воскресенье сбили над российскими регионами 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.21 беспилотник сбит над Курской областью, 12 – над Орловской, 11 – над Тульской, шесть – над территорией Московского региона, один – над Калужской областью, перечислили в Минобороны РФ.В ночь на воскресенье российская ПВО уничтожила и перехватила над российскими регионами 110 украинских беспилотников. Семь беспилотников ВСУ были сбиты над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), курская область, орловская область, тульская область, московская область, калужская область
Над пятью регионами России сбили 51 беспилотник за полдня
51 беспилотник сбили за полдня над пятью регионами России
21:43 25.05.2025 (обновлено: 22:00 25.05.2025)