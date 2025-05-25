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На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах
На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах - РИА Новости Крым, 25.05.2025
На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах
МЧС России ликвидировало пожар в многоквартирном доме в станице Староминской на Кубани. Об этом сообщает МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T19:51
2025-05-25T19:51
мчс краснодарского края
новости
краснодарский край
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. МЧС России ликвидировало пожар в многоквартирном доме в станице Староминской на Кубани. Об этом сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.В многоквартирном доме загорелась квартира на 3-м этаже и огонь мгновенно перекинулся на мансарду дома, охватив 1200 квадратных метров. В доме проживали 60 человек – одного спасли сотрудники МЧС, остальные эвакуированы, рассказали в ведомстве. Также были эвакуированы 30 человек из соседнего многоквартирного дома. Пострадавших нет, подчеркнули в МЧС. На тушении работали 73 специалиста и 25 единиц техники.️В результате ЧП пострадали квартиры на всех четырех этажах дома. Часть помещений не подлежит восстановлению, рассказали в краевом оперштабе.По информации главы муниципалитета Алексея Кияшко, необходимости в срочном расселении нет, однако для пострадавших предусмотрели резервный жилой фонд: номера в трех гостиницах и два маневренных дома, находящихся в муниципальной собственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мчс краснодарского края, новости, краснодарский край, происшествия, пожар
На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах

На пожаре в многоквартирном доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах

19:51 25.05.2025
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа пожаре в многоквартирном доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах
На пожаре в многоквартирном доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. МЧС России ликвидировало пожар в многоквартирном доме в станице Староминской на Кубани. Об этом сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.
В многоквартирном доме загорелась квартира на 3-м этаже и огонь мгновенно перекинулся на мансарду дома, охватив 1200 квадратных метров. В доме проживали 60 человек – одного спасли сотрудники МЧС, остальные эвакуированы, рассказали в ведомстве. Также были эвакуированы 30 человек из соседнего многоквартирного дома. Пострадавших нет, подчеркнули в МЧС. На тушении работали 73 специалиста и 25 единиц техники.️
В результате ЧП пострадали квартиры на всех четырех этажах дома. Часть помещений не подлежит восстановлению, рассказали в краевом оперштабе.
По информации главы муниципалитета Алексея Кияшко, необходимости в срочном расселении нет, однако для пострадавших предусмотрели резервный жилой фонд: номера в трех гостиницах и два маневренных дома, находящихся в муниципальной собственности.
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МЧС Краснодарского краяНовостиКраснодарский крайПроисшествияПожар
 
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