Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250525/krymskiy-most-seychas-so-storony-tamani-rastet-ochered-1146689015.html
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Утром в воскресенье в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Кубани скопились 64 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T10:15
2025-05-25T10:19
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713009_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_66ec040699e0d07c4195f765f001f258.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Кубани скопились 64 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713009_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_e0319c1c4ed5fd49e7009b8e1699e390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь

Актуальные данные об очередях и времени ожидания на Крымском мосту

10:15 25.05.2025 (обновлено: 10:19 25.05.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Кубани скопились 64 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 64 транспортных средства", - сказано в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Туриста с маленькими детьми эвакуировали с горы Аю-Даг в Крыму
11:07Очередь к Крымскому мосту увеличивается – актуальные данные
10:55Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать
10:32На Крым движется опасная погода – предупреждение МЧС
10:15Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
10:02День обороны Аджимушкайских каменоломен отмечают в Керчи
09:54Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно
09:26Как продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
08:55В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
08:03Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников
08:02Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией
07:41Супермощная вспышка произошла на Солнце в ночь на воскресенье
07:11Сколько симферопольских школьников отдохнут в лагерях этим летом
00:01Старт лета: погода в Крыму 25 мая
00:00Какой сегодня праздник: 25 мая
21:56Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день
21:30"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
21:18Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
20:56В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь
20:33Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор
Лента новостейМолния