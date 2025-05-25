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Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Утром в воскресенье в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Кубани скопились 64 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T10:15
2025-05-25T10:15
2025-05-25T10:19
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
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керчь
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Кубани скопились 64 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
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Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Актуальные данные об очередях и времени ожидания на Крымском мосту
10:15 25.05.2025 (обновлено: 10:19 25.05.2025)