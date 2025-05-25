https://crimea.ria.ru/20250525/krymskiy-most-seychas-so-storony-tamani-rastet-ochered-1146689015.html

Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь

Утром в воскресенье в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Кубани скопились 64 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T10:15

2025-05-25T10:15

2025-05-25T10:19

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

новости крыма

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье в очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Кубани скопились 64 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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