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Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам

Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам

Общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T20:54

2025-05-25T20:54

2025-05-25T19:29

радио "спутник в крыму"

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Крымчане задолжали по алиментам 800 миллионов рублей – прокуратура Крымчане задолжали по алиментам 800 миллионов рублей – прокуратура audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за первый квартал текущего года число исполнительных производств превысило 6 500. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк.По ее словам, факты неуплаты алиментов на детей в Крыму фиксируются из года в год, задолженность остается примерно на одном и том же уровне на протяжении нескольких лет.Речь идет о тех алиментных платежах, которые принудительно взыскиваются с родителей службой ФСПП, уточнила она."Это тогда, когда уже есть судебное решение о взыскании элементов и оно передано на принудительное исполнение", – добавила он.Существуют факты, когда родители длительное время не исполняют свои обязанности, и тогда речь идет не только об административной, но и об уголовной ответственности, подчеркнула она.Это касается тех должников, которые не платят задолженности без уважительных на то причин на протяжении двух месяцев после применения административных мер, причем это не только отцы, но и матери, отметила представитель прокуратуры."Буквально пару дней назад одна из прокуратур районного звена утвердила обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая не платит алименты на содержание двух своих несовершеннолетних детей. Она уже была привлечена как административной ответственности, на путь исправления не встала, поддержку детям не оказывает, поэтому дело сейчас направлено в суд", – поделилась представитель ведомства.Помимо самых жестких мер – привлечения к административной и уголовной ответственности – на данный момент у приставов есть и другие полномочия, используя которые они могут поставить должника на путь исправления. Это наложение ареста на имущество и ограничение на выезд с территории России, уточнила Бирюк.Ранее стало известно, что ФСПП России прорабатывает вопрос о введении запрета на регистрацию автомобилей для алиментщиков. Также с 25 мая заработает созданный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет включать 190 тысяч записей. Кроме уже привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов сюда будут включаться лица, находящиеся в розыске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку отправят в колонию за неуплату алиментов на четверых детейЗадолжала по алиментам: на жительницу Евпатории завели уголовное дело Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алименты, крым, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, дети