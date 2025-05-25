Рейтинг@Mail.ru
Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250525/krymchane-zadolzhali-800-millionov-rubley-po-alimentam-1146615626.html
Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам
Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам
Общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T20:54
2025-05-25T19:29
радио "спутник в крыму"
алименты
крым
прокуратура республики крым
общество
новости крыма
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139615947_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_52abfa0018406d21312ab8f646e56349.jpg
Крымчане задолжали по алиментам 800 миллионов рублей – прокуратура
Крымчане задолжали по алиментам 800 миллионов рублей – прокуратура
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за первый квартал текущего года число исполнительных производств превысило 6 500. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк.По ее словам, факты неуплаты алиментов на детей в Крыму фиксируются из года в год, задолженность остается примерно на одном и том же уровне на протяжении нескольких лет.Речь идет о тех алиментных платежах, которые принудительно взыскиваются с родителей службой ФСПП, уточнила она."Это тогда, когда уже есть судебное решение о взыскании элементов и оно передано на принудительное исполнение", – добавила он.Существуют факты, когда родители длительное время не исполняют свои обязанности, и тогда речь идет не только об административной, но и об уголовной ответственности, подчеркнула она.Это касается тех должников, которые не платят задолженности без уважительных на то причин на протяжении двух месяцев после применения административных мер, причем это не только отцы, но и матери, отметила представитель прокуратуры."Буквально пару дней назад одна из прокуратур районного звена утвердила обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая не платит алименты на содержание двух своих несовершеннолетних детей. Она уже была привлечена как административной ответственности, на путь исправления не встала, поддержку детям не оказывает, поэтому дело сейчас направлено в суд", – поделилась представитель ведомства.Помимо самых жестких мер – привлечения к административной и уголовной ответственности – на данный момент у приставов есть и другие полномочия, используя которые они могут поставить должника на путь исправления. Это наложение ареста на имущество и ограничение на выезд с территории России, уточнила Бирюк.Ранее стало известно, что ФСПП России прорабатывает вопрос о введении запрета на регистрацию автомобилей для алиментщиков. Также с 25 мая заработает созданный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет включать 190 тысяч записей. Кроме уже привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов сюда будут включаться лица, находящиеся в розыске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку отправят в колонию за неуплату алиментов на четверых детейЗадолжала по алиментам: на жительницу Евпатории завели уголовное дело Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
https://crimea.ria.ru/20250525/obschedostupnyy-reestr-alimentschikov-nachal-rabotu-v-rf--chto-nuzhno-znat-1146690823.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139615947_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_5884625f7af51a32242f0e87bf0e3a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алименты, крым, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, дети
Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам

Крымчане в этом году задолжали по алиментам 800 миллионов рублей – прокуратура

20:54 25.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за первый квартал текущего года число исполнительных производств превысило 6 500. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк.
По ее словам, факты неуплаты алиментов на детей в Крыму фиксируются из года в год, задолженность остается примерно на одном и том же уровне на протяжении нескольких лет.
Крымчане задолжали по алиментам 800 миллионов рублей – прокуратура
20:54
"Это связано прежде всего с тем, что граждане не осознают их обязанности содержать своих детей. Если говорить о статистике этого года, то за первый квартал на исполнении у всех институтов на территории нашего региона находится более 6 500 исполнительных производств", – сказала Бирюк.
Речь идет о тех алиментных платежах, которые принудительно взыскиваются с родителей службой ФСПП, уточнила она.
"Это тогда, когда уже есть судебное решение о взыскании элементов и оно передано на принудительное исполнение", – добавила он.
Существуют факты, когда родители длительное время не исполняют свои обязанности, и тогда речь идет не только об административной, но и об уголовной ответственности, подчеркнула она.
Это касается тех должников, которые не платят задолженности без уважительных на то причин на протяжении двух месяцев после применения административных мер, причем это не только отцы, но и матери, отметила представитель прокуратуры.
"Буквально пару дней назад одна из прокуратур районного звена утвердила обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая не платит алименты на содержание двух своих несовершеннолетних детей. Она уже была привлечена как административной ответственности, на путь исправления не встала, поддержку детям не оказывает, поэтому дело сейчас направлено в суд", – поделилась представитель ведомства.
Помимо самых жестких мер – привлечения к административной и уголовной ответственности – на данный момент у приставов есть и другие полномочия, используя которые они могут поставить должника на путь исправления. Это наложение ареста на имущество и ограничение на выезд с территории России, уточнила Бирюк.
Ранее стало известно, что ФСПП России прорабатывает вопрос о введении запрета на регистрацию автомобилей для алиментщиков. Также с 25 мая заработает созданный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет включать 190 тысяч записей. Кроме уже привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов сюда будут включаться лица, находящиеся в розыске.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанку отправят в колонию за неуплату алиментов на четверых детей
Задолжала по алиментам: на жительницу Евпатории завели уголовное дело
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
10:55
Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать
 
Радио "Спутник в Крыму"АлиментыКрымПрокуратура Республики КрымОбществоНовости Крымадети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывчатку
21:16Как не стать жертвой угона велосипеда – советы МВД
20:54Крымчане задолжали 800 миллионов рублей по алиментам
20:28Когда в Крыму появится кумысолечение
20:05Ведро воды на "квадрат" и падение температур – погода в Крыму на неделе
19:51На пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах
19:31В каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнение
19:06Как в Крыму готовятся к вывозу мусора в курортный сезон
18:33Зеленский ввел санкции против помощника Кадырова
18:22В аэропортах Москвы сняли ограничения
18:10Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы
17:40Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
17:02ВСУ снова пытаются атаковать Москву – в столице закрыты три аэропорта
16:43Налеты дронов ВСУ и создание буферной зоны на Украине – главное за неделю
16:15Крымский мост: очередь за два часа выросла почти в два раза
15:57Возвращение жителей Курской области из украинского плена продолжается
15:16ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ
14:43Стамбульские договоренности по обмену пленными России и Украины выполнены
14:20Очередь к Крымскому мосту растет с двух сторон – данные к этому часу
14:05РФ направит Швеции ноту протеста в связи с нападением на посольство - МИД
Лента новостейМолния