https://crimea.ria.ru/20250525/krupnyy-nalet-110-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-za-noch-nad-rossiey-1146687714.html

Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией

Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией

Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T08:02

2025-05-25T08:02

2025-05-25T08:06

министерство обороны рф

пво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Как уточняет военное ведомство, 16 из них были сбиты над Тульской областью, а также по 14 БПЛА уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями.Над Орловской областью сбиты восемь БПЛА, над Крымом - семь, два над Смоленской областью и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости