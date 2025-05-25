https://crimea.ria.ru/20250525/krupnyy-nalet-110-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-za-noch-nad-rossiey-1146687714.html
Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией
Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией
Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T08:02
2025-05-25T08:02
2025-05-25T08:06
министерство обороны рф
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Как уточняет военное ведомство, 16 из них были сбиты над Тульской областью, а также по 14 БПЛА уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями.Над Орловской областью сбиты восемь БПЛА, над Крымом - семь, два над Смоленской областью и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Крупный налет: 110 украинских беспилотников сбиты за ночь над Россией
ПВО сбила над российскими регионами 110 украинских беспилотников за ночь
08:02 25.05.2025 (обновлено: 08:06 25.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на воскресенье сбили над российскими регионами 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточняет военное ведомство, 16 из них были сбиты над Тульской областью, а также по 14 БПЛА уничтожены над Брянской и Калужской областями. По 13 беспилотников нейтрализованы над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями.
Над Орловской областью сбиты восемь БПЛА, над Крымом - семь, два над Смоленской областью и по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
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