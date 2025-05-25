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Когда в Крыму появится кумысолечение - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Когда в Крыму появится кумысолечение
Когда в Крыму появится кумысолечение - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Когда в Крыму появится кумысолечение
Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T20:28
2025-05-25T20:28
сергей ганзий
здоровье
крым
санатории крыма
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.По мнению Ганзия, кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории заинтересуются природным фактором оздоровления людей и этим методом лечения, тогда "кумысолечение сможет двигаться".В России признанным лидером по производству одного из самых полезных напитков – кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока – является Башкортостан.В Крыму лечебный кумыс производит единственная агрофирма в Белогорском районе, в селе Зеленогорское. Сезон кумыса начинается в мае и длится до октября-ноября.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили потенциал для приема туристов"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма"Скифское золото" от всех болезней: как в Крыму живет кумысная ферма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей ганзий, здоровье, крым, санатории крыма, мнения
Когда в Крыму появится кумысолечение

Кумысолечение в Крыму может появиться после внедрения этого метода в санаториях – Ганзий

20:28 25.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКумыс
Кумыс - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Пока какой-то из санаториев либо коллег просто не обратил на это (кумысолечение – ред.) внимание, не внедрил у себя в технологии", – сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах внедрения кумысолечения в Крыму.

По мнению Ганзия, кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории заинтересуются природным фактором оздоровления людей и этим методом лечения, тогда "кумысолечение сможет двигаться".
В России признанным лидером по производству одного из самых полезных напитков – кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока – является Башкортостан.
В Крыму лечебный кумыс производит единственная агрофирма в Белогорском районе, в селе Зеленогорское. Сезон кумыса начинается в мае и длится до октября-ноября.
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Сергей ГанзийЗдоровьеКрымСанатории КрымаМнения
 
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