https://crimea.ria.ru/20250525/kogda-v-krymu-poyavitsya-kumysolechenie-1146545041.html

Когда в Крыму появится кумысолечение

Когда в Крыму появится кумысолечение - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Когда в Крыму появится кумысолечение

Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T20:28

2025-05-25T20:28

2025-05-25T20:28

сергей ганзий

здоровье

крым

санатории крыма

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.По мнению Ганзия, кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории заинтересуются природным фактором оздоровления людей и этим методом лечения, тогда "кумысолечение сможет двигаться".В России признанным лидером по производству одного из самых полезных напитков – кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока – является Башкортостан.В Крыму лечебный кумыс производит единственная агрофирма в Белогорском районе, в селе Зеленогорское. Сезон кумыса начинается в мае и длится до октября-ноября.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили потенциал для приема туристов"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма"Скифское золото" от всех болезней: как в Крыму живет кумысная ферма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ганзий, здоровье, крым, санатории крыма, мнения