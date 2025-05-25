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Когда в Крыму появится кумысолечение
Когда в Крыму появится кумысолечение - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Когда в Крыму появится кумысолечение
Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T20:28
2025-05-25T20:28
2025-05-25T20:28
сергей ганзий
здоровье
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санатории крыма
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории вновь обратит на этот метод внимание и внедрят у себя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.По мнению Ганзия, кумысолечение в Крыму появится тогда, когда местные санатории заинтересуются природным фактором оздоровления людей и этим методом лечения, тогда "кумысолечение сможет двигаться".В России признанным лидером по производству одного из самых полезных напитков – кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока – является Башкортостан.В Крыму лечебный кумыс производит единственная агрофирма в Белогорском районе, в селе Зеленогорское. Сезон кумыса начинается в мае и длится до октября-ноября.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили потенциал для приема туристов"Создаем сельский развлекательный центр": история фермеров из Крыма"Скифское золото" от всех болезней: как в Крыму живет кумысная ферма
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сергей ганзий, здоровье, крым, санатории крыма, мнения
Когда в Крыму появится кумысолечение
Кумысолечение в Крыму может появиться после внедрения этого метода в санаториях – Ганзий