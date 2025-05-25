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День обороны Аджимушкайских каменоломен отмечают в Керчи

День обороны Аджимушкайских каменоломен отмечают в Керчи - РИА Новости Крым, 25.05.2025

День обороны Аджимушкайских каменоломен отмечают в Керчи

В Керчи прошел торжественный митинг у мемориала Аджимушкайские каменоломни, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 25.05.2025

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2025-05-25T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Керчи прошел торжественный митинг у мемориала Аджимушкайские каменоломни, передает корреспондент РИА Новости Крым.Керчане и гости города, студенты, волонтеры, ветераны почтили память участников обороны Аджимушкайских каменоломен в годы Великой Отечественной войны.В последнее воскресенье мая традиционно керчане несут цветы к мемориалу, чтобы отдать дань уважения и памяти воинам и мирным жителям, которые в страшные годы Великой Отечественной войны стали участниками обороны подземной крепости. Это давняя городская традиция.О подвиге подземного гарнизона знают все керчане. О том, как эти долгие и страшные 170 дней военнослужащие, женщины, старики, дети боролись за жизнь.При крайней нехватке еды, воды, лекарств удерживали оборону и даже совершали контратаки. Они не просто жили, они сражались с врагом, защищая родную землю. Аджимушкайская крепость стала местом сопротивления, символом мужества и непокоренности людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проектыПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовНе забыть и не простить: в Керчи открыли XIII военно-исторические чтения

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым в великой отечественной войне, крым, аджимушкайские каменоломни, история, великая отечественная война, память, видео