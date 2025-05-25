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Армия России освободила Романовку в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Армия России освободила Романовку в ДНР
Армия России освободила Романовку в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Армия России освободила Романовку в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T12:36
2025-05-25T12:50
министерство обороны рф
новости сво
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковкив Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской областиМощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
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министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила Романовку в ДНР

Армия России освободила Романовку в ДНР

12:36 25.05.2025 (обновлено: 12:50 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в оборонном ведомстве России.
Накануне сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковкив Харьковской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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