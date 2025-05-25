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Армия России освободила Романовку в ДНР
Армия России освободила Романовку в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Армия России освободила Романовку в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T12:36
2025-05-25T12:36
2025-05-25T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковкив Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской областиМощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила Романовку в ДНР
Армия России освободила Романовку в ДНР
12:36 25.05.2025 (обновлено: 12:50 25.05.2025)