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Армия России освободила Романовку в ДНР

Армия России освободила Романовку в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Армия России освободила Романовку в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T12:36

2025-05-25T12:36

2025-05-25T12:50

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковкив Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской областиМощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР

украина

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)