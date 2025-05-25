https://crimea.ria.ru/20250525/7-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-krymom-1146687825.html

Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников

Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников

7 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом, об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T08:03

2025-05-25T08:03

2025-05-25T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 7 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом, об этом сообщили в Минобороны России."В течение ночи средствами ПВО уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что всего с 0.00 до 8.00 над российскими регионами были сбиты 110 БПЛА ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250525/krupnyy-nalet-110-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-za-noch-nad-rossiey-1146687714.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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