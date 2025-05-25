https://crimea.ria.ru/20250525/7-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-krymom-1146687825.html
Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников
Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников
7 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом, об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T08:03
2025-05-25T08:03
2025-05-25T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 7 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом, об этом сообщили в Минобороны России."В течение ночи средствами ПВО уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что всего с 0.00 до 8.00 над российскими регионами были сбиты 110 БПЛА ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Атака ВСУ на Крым: сбиты 7 беспилотников
7 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом - Минобороны
08:03 25.05.2025 (обновлено: 08:14 25.05.2025)