"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
Загнанный в угол Зеленский способен сорвать переговоры России и Украины - Ковитиди
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за многомиллиардных долгов и может попытаться затянуть или сорвать начавшийся переговорный процесс с Россией. Такое мнение выразила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией с него однозначно спросят, поэтому сейчас необходимо быть очень внимательными, ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс", - сказала она РИА Новости.
После прошедших в Стамбуле 16 мая переговоров между российской и украинской делегациями, ВСУ усилили атаки на регионы РФ. Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.
В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.
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