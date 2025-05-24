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"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров - РИА Новости Крым, 24.05.2025
"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
Лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за многомиллиардных долгов и может попытаться затянуть или сорвать начавшийся переговорный... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T21:30
2025-05-24T21:30
владимир зеленский
ольга ковитиди
крым
украина
переговоры
россия
в мире
политика
мнения
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за многомиллиардных долгов и может попытаться затянуть или сорвать начавшийся переговорный процесс с Россией. Такое мнение выразила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.После прошедших в Стамбуле 16 мая переговоров между российской и украинской делегациями, ВСУ усилили атаки на регионы РФ. Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИДЗеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров
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владимир зеленский, ольга ковитиди, крым, украина, переговоры, россия, в мире, политика, мнения, коллективный запад
"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров

Загнанный в угол Зеленский способен сорвать переговоры России и Украины - Ковитиди

21:30 24.05.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за многомиллиардных долгов и может попытаться затянуть или сорвать начавшийся переговорный процесс с Россией. Такое мнение выразила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией с него однозначно спросят, поэтому сейчас необходимо быть очень внимательными, ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс", - сказала она РИА Новости.
После прошедших в Стамбуле 16 мая переговоров между российской и украинской делегациями, ВСУ усилили атаки на регионы РФ. Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.
В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.
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