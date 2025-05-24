https://crimea.ria.ru/20250524/zelenskiy-zagnal-sebya-v-ugol-v-krymu-otsenili-riski-dlya-peregovorov-1146686879.html

"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров

"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров - РИА Новости Крым, 24.05.2025

"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров

Лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за многомиллиардных долгов и может попытаться затянуть или сорвать начавшийся переговорный... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T21:30

2025-05-24T21:30

2025-05-24T21:30

владимир зеленский

ольга ковитиди

крым

украина

переговоры

россия

в мире

политика

мнения

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за многомиллиардных долгов и может попытаться затянуть или сорвать начавшийся переговорный процесс с Россией. Такое мнение выразила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.После прошедших в Стамбуле 16 мая переговоров между российской и украинской делегациями, ВСУ усилили атаки на регионы РФ. Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на слова Верещук: "скоро некого будет готовить к войне"Когда Россия передаст Украине документы об урегулировании – ответ МИДЗеленский не уважает Крым и Донбасс - Лавров

https://crimea.ria.ru/20250521/otkazhetsya-li-zelenskiy-ot-pretenziy-na-krym-i-novye-regiony--mnenie-1146600605.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, ольга ковитиди, крым, украина, переговоры, россия, в мире, политика, мнения, коллективный запад