В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины
Люди на Западе начинают осознавать проблемность Украины и Европы – Скотт Риттер
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.
"Вы (западные СМИ – ред.) проигнорировали тот момент, что Украина накануне сама устроила массированную атаку беспилотников на Россию. Точно так же, как вы закрыли глаза на все, что Украина и коллективный Запад сделали для разжигания этого конфликта. Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение", — написал Риттер.
Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.
В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.
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