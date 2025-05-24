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В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины
В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины
Граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T17:03
2025-05-24T17:03
сша
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украина
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скотт риттер
коллективный запад
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне ЕльцаВ Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек
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РИА Новости Крым
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96
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сша, европа, украина, россия, в мире, политика, мнения, скотт риттер, коллективный запад, новости, обстрелы всу
В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины

Люди на Западе начинают осознавать проблемность Украины и Европы – Скотт Риттер

17:03 24.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

"Вы (западные СМИ – ред.) проигнорировали тот момент, что Украина накануне сама устроила массированную атаку беспилотников на Россию. Точно так же, как вы закрыли глаза на все, что Украина и коллективный Запад сделали для разжигания этого конфликта. Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение", — написал Риттер.

Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.
В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.
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СШАЕвропаУкраинаРоссияВ миреПолитикаМненияСкотт РиттерКоллективный ЗападНовостиОбстрелы ВСУ
 
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