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В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины

В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины

Граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T17:03

2025-05-24T17:03

2025-05-24T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Граждане западных стран начинают осознавать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Украине и Европе. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.Ранее в МИД России заявили, что за период с 20 по 23 мая зафиксировано 788 налетов украинских беспилотников и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.В российском дипведомстве отметили, что считают данные террористические акции попытками киевского режима сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 человек пострадали при падении дрона и пожаре в промзоне ЕльцаВ Льгове выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУВСУ ударили из HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР: ранены 8 человек

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, европа, украина, россия, в мире, политика, мнения, скотт риттер, коллективный запад, новости, обстрелы всу