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В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь

В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь

Входящая в состав правительственной коалиции Словацкая национальная партия (СНП) намерена потребовать от Киева компенсацию за ранее оказанную Украине помощь. Об РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T20:56

2025-05-24T20:56

2025-05-24T20:56

словакия

в мире

компенсация ущерба

политика

новости

европейский союз (ес)

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Входящая в состав правительственной коалиции Словацкая национальная партия (СНП) намерена потребовать от Киева компенсацию за ранее оказанную Украине помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство TASR."Словакия имеет право требовать от Украины финансовую компенсацию", – говорится в публикации.Партия также призвала премьер-министра страны Роберта Фицо выступить на заседании Совета ЕС с предложением, которое обеспечит Евросоюзу доступ к части природных ресурсов Украины.Руководитель секретариата Словацкой национальной партии Зузана Шкопцова заявила, что если Украина отдаст все своим полезные ископаемые Соединенным Штатам Америки, то у Киева не останется ничего, чем он может компенсировать оказанную Украине помощь со стороны Европы.Словакия выделяла военную помощь киевскому режиму до прихода на пост-премьер-министра Роберта Фицо в октябре 2023 года. Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он также заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны, и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, в мире, компенсация ущерба, политика, новости, европейский союз (ес), украина, поставки западного оружия украине