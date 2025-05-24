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В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда
В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда
В Севастополе силовые ведомства в ходе профилактического рейда выявили девятерых нарушителей миграционного законодательства, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T15:10
2025-05-24T15:10
2025-05-24T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе силовые ведомства в ходе профилактического рейда выявили девятерых нарушителей миграционного законодательства, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что проверка проводилась на территории 20 садовых товариществ, а также в двух турбазах.По решению Оперштаба силовые ведомства продолжат подобные мероприятия и в других районах города, добавил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда
В Севастополе в ходе рейда выявили девять нелегальных мигрантов - Развожаев
15:10 24.05.2025 (обновлено: 15:16 24.05.2025)