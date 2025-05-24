https://crimea.ria.ru/20250524/v-sevastopole-vyyavili-nelegalnykh-migrantov-v-khode-reyda-1146677887.html

В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда

В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В Севастополе выявили нелегальных мигрантов в ходе рейда

В Севастополе силовые ведомства в ходе профилактического рейда выявили девятерых нарушителей миграционного законодательства, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T15:10

2025-05-24T15:10

2025-05-24T15:16

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе силовые ведомства в ходе профилактического рейда выявили девятерых нарушителей миграционного законодательства, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что проверка проводилась на территории 20 садовых товариществ, а также в двух турбазах.По решению Оперштаба силовые ведомства продолжат подобные мероприятия и в других районах города, добавил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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