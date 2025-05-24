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В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльника
В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльника - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльника
В Анапе задержана женщина с инвалидностью, которую подозревают в нападении на мужчину в одном из городских парков. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T20:13
2025-05-24T20:13
2025-05-24T20:13
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Анапе задержана женщина с инвалидностью, которую подозревают в нападении на мужчину в одном из городских парков. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что инцидент произошел в субботу на улице Ленина.Пострадавший госпитализирован, а 41-летняя подозреваемая задержана. Отмечается, что женщина приехала в Анапу из города Химки. По данным МВД, она ведет асоциальный образ жизни.Подозреваемая доставлена в отдел. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, добавили в краевом МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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анапа, происшествия, мвд по краснодарскому краю, новости, общество, краснодарский край, кубань
В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльника
В Анапе задержана женщина-инвалид за нападение с ножом на мужчину в парке
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Анапе задержана женщина с инвалидностью, которую подозревают в нападении на мужчину в одном из городских парков. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу на улице Ленина.
"Мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки и между ними произошел конфликт. В ходе перепалки женщина выхватила нож и ударила оппонента в шею", - сказано в сообщении.
Пострадавший госпитализирован, а 41-летняя подозреваемая задержана. Отмечается, что женщина приехала в Анапу из города Химки. По данным МВД, она ведет асоциальный образ жизни.
Подозреваемая доставлена в отдел. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, добавили в краевом МВД.
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