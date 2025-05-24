https://crimea.ria.ru/20250524/v-ofise-zelenskogo-prizvali-vnushat-detyam-mysl-o-rossii-kak-o-vrage-1146660818.html

В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге

В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге

Украинских детей нужно со школы готовить к войне, внушая мысль, что Россия – это "враг на столетия". Такое заявление сделала заместитель главы офиса Владимира... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T08:47

2025-05-24T08:47

2025-05-24T08:47

украина

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россия

ирина верещук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Украинских детей нужно со школы готовить к войне, внушая мысль, что Россия – это "враг на столетия". Такое заявление сделала заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.В 2010-ом интернет облетели кадры, на которых ныне покойная депутат Рады от партии всеукраинского националистического объединения "Свобода" Ирина Фарион стыдит воспитанников львовского детсада за "москальские" имена.13 лет назад такая дискриминация еще возмущала даже самих украинцев. Но уже в 2023-м в украинских женских консультациях и родильных домах совершенно буднично висит социальная реклама с призывом к будущим родителям отказаться от русских имен, "чтоб не усложнять детям жизнь". На плакате изображен растерянный мальчик Иван, на которого указывают десятки "толерантных" указательных пальцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, дети, новости, россия, ирина верещук