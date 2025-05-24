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В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге
В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге
Украинских детей нужно со школы готовить к войне, внушая мысль, что Россия – это "враг на столетия". Такое заявление сделала заместитель главы офиса Владимира... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T08:47
2025-05-24T08:47
украина
в мире
дети
новости
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ирина верещук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Украинских детей нужно со школы готовить к войне, внушая мысль, что Россия – это "враг на столетия". Такое заявление сделала заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.В 2010-ом интернет облетели кадры, на которых ныне покойная депутат Рады от партии всеукраинского националистического объединения "Свобода" Ирина Фарион стыдит воспитанников львовского детсада за "москальские" имена.13 лет назад такая дискриминация еще возмущала даже самих украинцев. Но уже в 2023-м в украинских женских консультациях и родильных домах совершенно буднично висит социальная реклама с призывом к будущим родителям отказаться от русских имен, "чтоб не усложнять детям жизнь". На плакате изображен растерянный мальчик Иван, на которого указывают десятки "толерантных" указательных пальцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, дети, новости, россия, ирина верещук
В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о враге

Замглавы офиса Зеленского призвала готовить украинских детей к войне с Россией со школы

08:47 24.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкШкольники на Украине
Школьники на Украине - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Украинских детей нужно со школы готовить к войне, внушая мысль, что Россия – это "враг на столетия". Такое заявление сделала заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

"Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война… Будет перемирие или нет, будут мирные соглашения или нет – Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия", – заявила она в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

В 2010-ом интернет облетели кадры, на которых ныне покойная депутат Рады от партии всеукраинского националистического объединения "Свобода" Ирина Фарион стыдит воспитанников львовского детсада за "москальские" имена.
13 лет назад такая дискриминация еще возмущала даже самих украинцев. Но уже в 2023-м в украинских женских консультациях и родильных домах совершенно буднично висит социальная реклама с призывом к будущим родителям отказаться от русских имен, "чтоб не усложнять детям жизнь". На плакате изображен растерянный мальчик Иван, на которого указывают десятки "толерантных" указательных пальцев.
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